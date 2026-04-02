遭陳麗娜提告加重誹謗　陳其邁：拒絕違法關說「已蒐證法辦」

▲陳麗娜（左二）今日赴地檢署告發陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄仁武澄清巷違建拆除案衍生爭議。國民黨高雄市議員陳麗娜因接受居民陳情，不滿被高雄市長陳其邁指她為建商違法關說，今（2）日到地檢署對陳其邁、財政局長及側翼網軍提告加重毀謗告訴。陳其邁則強調拒絕違反關說，並提醒陳麗娜「行使職權的時候，也應該要注意到法律的界線」。

高雄仁武區慈惠段有8筆長期占用市有地的違章建築，近期高雄市政府堅定執法拆除，藍營議員陳麗娜接獲在地11戶居民陳情，希望能延緩3、5天搬家，以便於有充裕時間另找棲身之所，卻遭市府打回票。

財政局當時發布新聞稿指出，佔用市有地違章建築部分被作為鴿舍、工寮、道場、私人招待所、車庫停放跑車使用，甚至有占用市有地轉租他人情形，市府依法收回長期被占用之市有土地，考量汛期將至，強降雨易致土壤流失、地基掏空等公共安全疑慮之急迫性並避免環境髒亂孳生病媒蚊。

▲建商違法佔用市有地搭建的鴿舍。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳其邁1日於議會答詢時又強調，有一間鴿舍招待所實際所有人為建商，透過議員到場聲援緩拆，呼籲議員不要違法關說。

陳麗娜不滿名譽受損，今日在黃香菽、白喬茵、蔡金晏等議員陪同下，到高雄地檢署對陳其邁、財政局長李瓊慧以及五十多位側翼網軍提起加重毀謗告訴。她強調，她共接受11戶民眾陳情，其中並無陳其邁等人口中所謂的「建商、超跑、打麻將、鴿舍、招待所」違建戶。還原20日拆除當天，她聲援對象是一樓陳情人，並非鴿舍招待所所有人，也未阻止拆除作業。

▲高市府反擊，陳麗娜議員在鴿舍違建前關切拆除大隊的執法。（圖／記者許宥孺翻攝）



對於挨告，陳其邁今再強調高雄市政府立場，他表示，市府維護公共利益、保障弱勢權益、拒絕違法關說，陳麗娜多次利用議員的職權，包括在拆除當天阻止該建商招待所的拆除，「我們已經蒐集相關的事證，移送法辦。希望議員行使職權的時候，也應該要注意到法律的界線。」

高雄市政府則指出，陳麗娜議員昨日在議會表示，她並無針對特定的建商鴿舍違建要求緩拆，但根據拆除大隊現場記錄，3月16日拆除大隊到現場準備進行拆除作業時，陳議員當場轉交包含建商違建戶的陳姓管理員在內親簽之6份搬遷切結書，並阻擋當天的拆除動作。

市府表示，陳麗娜議員一再解釋她並無關切建商的違建，但3月19日卻親自到鴿舍違建現場，向媒體表示拆除大隊隔天要來執行，希望大家關注。隔天3月20日，拆除大隊一早準備拆除建商的違建鴿舍、跑車車庫，陳麗娜議員又至現場擋拆，遭拆除大隊嚴正拒絕。根據拆除大隊現場記錄，鴿舍裡面還有麻將桌等設施，附近居民也反映該處常有豪車出入，夜晚還會傳出麻將聲。