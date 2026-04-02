美國防部女員工搭機猝死！　大韓航空挨告「氧氣罩沒接氧氣」害命

▲ 布朗到院後宣告不治。（圖／翻攝自Fort Belvoir Public Affairs）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部33歲女性文職人員布朗（Porscha Tynisha Brown）去年執行公務期間搭乘大韓航空班機，從華盛頓飛往南韓首爾途中突然昏迷，飛機緊急轉降日本大阪後仍宣告不治，死因判定為急性心臟衰竭。一起訴訟指控，空服員在慌亂中竟忘記將氧氣罩接上氧氣筒，導致她掙扎求助期間根本沒吸到氧氣。

《獨立報》取得的訴狀顯示，這起悲劇發生於去年3月24日，當時航程已進行12小時，布朗起身如廁後不久，機艙後方傳出騷動，空服員緊急廣播尋找醫師，友人衝到後方發現她倒臥地板，不斷抓著胸口喊著「我無法呼吸」。機組人員雖為她戴上氧氣罩，但訴狀指控，組員只是「一下驚慌失措，一下觀察情況，一下記錄情況」，未提供實質協助。

更離譜的是，機上雖備有自動體外心臟電擊去顫器（AED），受過訓練的組員卻未指導乘客如何操作。訴狀指出，不曾受訓的乘客不知道要按下「電擊」按鈕，因此根本沒有施予可能挽救生命的電擊。飛機緊急降落後，同行友人才驚覺氧氣罩從未接上氧氣筒，代表布朗未能得到任何救命治療。

訴狀控訴大韓航空組員違反公司規定，未能提供有效救援且延遲宣布醫療緊急狀況，要求陪審團裁定賠償金額。代表布朗遺產的律師克羅（Hannah Crowe）悲痛表示，「她才剛要展開人生，是社區中備受敬愛且成就非凡的一員。」