馬來西亞宣布「公務員居家辦公」　緩解能源危機衝擊

▲馬來西亞首相宣布自4月15日起公務員居家辦公。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

為了應對全球能源危機與油價飆升，馬來西亞首相安華1日宣布，自4月15日起，公部門、法定機構及政府相關公司全面推行居家辦公政策，減少燃料使用並確保能源供應可持續性。

每月40億令吉穩油價 油氣進口來源多元化

星洲網、海峽時報等報導，安華在會議上稱，居家辦公政策是馬來西亞為保障能源安全、保護民眾免受油價劇烈波動衝擊所採取更廣泛戰略的一環，政府正通過「人民支持計畫」採取行動，並警告全球情勢預計在好轉之前將先進一步惡化，而且復甦期會相當漫長。

安華指出，為了吸收油價上漲的衝擊，政府每月需要支出40億令吉（約新台幣317.4億元），這並非小數目，政府能力有限，也必須參考其他國家的做法。

安華補充說明，政府另一項正在強化的工作就是確保國家能源供應安全，將多元化石油和天然氣進口來源，以確保即便全球供應鏈受阻，油氣供應仍能維持穩定。他提到，國家石油公司馬石油（Petronas）已保證至少到5月之前油氣供應無虞。

安華說，中東情勢蔓延周邊國家，其影響與衝擊波及全世界，包括馬來西亞，政府已成立國家經濟行動理事會，邀請多名極具威望人士協助政府應對局勢，並呼籲各界與政府合作，共同節約能源、避免浪費，「現在是非常時期，我們必須調整我們的生活方式和政策，才能保護人民、確保能源供應的永續」。