「AZ疫苗爆血栓」民怨不敢打　陳時中提「H1N1經驗」：沒打風險高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今正式開始針對第一線醫護施打AZ新冠肺炎疫苗，但由於國外不斷傳出疑似AZ疫苗不良事件，指揮官陳時中今施打後也親自召開記者會，用2009年全球H1N1疫情舉例，當時有一名法國醫師接種疫苗後出現急性周邊神經病變（GBS），不少民眾不願施打，結果當年造成312人因H1N1死亡。

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，行政院院長蘇貞昌和陳時中一早抵達台大醫院準備接受第一劑AZ疫苗施打。陳時中施打前受訪表示，今天來主要是為接種AZ疫苗，院長願意帶頭施打，讓國人更安心，自己會陪同一起，希望一切順利。

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但由於AZ疫苗在國外出現血栓案例，引發民眾恐慌。對此，陳時中今也再談接種疫苗重要性，他更以2009年全球爆發H1N1疫情為例，指出法國一名醫師接種後出現GBS，引發軒然大波，導致民眾緩打，接種率只有7.8%，結果該波H1N1疫情在法國造成312人死亡，死亡率約為百萬人4.8例。

反觀台灣H1N1疫苗接種率近25%，是全球第五，之後國內流行曲線也隨著疫苗開打急速下降，台灣共49人染疫死亡，死亡率約為每百萬人2.1例。