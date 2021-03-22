找主管問事沒先申請...受刑人氣到暴打管理員！他頭部受傷　下場曝

▲曾男毆打管理員，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名曾姓男子在嘉義監獄服刑期間，因有問題要找衛生科主管詢問，但因其沒有按規定提出申請，因此遭到制止。未料，曾男竟一氣之下徒手痛毆對方，導致對方因此頭部受傷。對此，嘉義地院審理後，依法判其3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，曾男因另案在嘉義監獄服刑，而他在日前某日要找嘉義監獄衛生科主管詢問事情，但因為其沒有事先申請，因此遭到嘉義監獄門診區日勤維持秩序的管理員制止，並要求其應該依照規定提出申請，而曾男聽聞後一時情緒失控，竟在候診區徒手毆打管理員頭部，以此方式對依法執行職務的管理員施以暴力，導致對方頭部受有鈍傷之傷害。

對此，曾男被捕後坦承犯行，且又有證人之證詞、監視器翻拍畫面等足以佐證，因此其犯嫌勘以認定。法官認為，曾男當時正在監獄服刑，明知道對方是監獄管理員，僅因對方要求其依照規定提出申請，就朝對方施以暴力，不僅危害對方執行勤務之嚴正性及執法尊嚴，更是侵害對方身體之法益，所為實屬不該。

法官念及，曾男犯案後坦承犯行，態度尚可，兼衡其對管理員施以暴行之手段為徒手毆打、毆打之部位、造成之傷勢，等一切情狀之後，依法給予判刑，並諭知易科罰金標準。對此，嘉義地院審理後，依犯妨害公務執行罪，累犯，處以有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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