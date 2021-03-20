AZ疫苗引血栓潛在原因找到了　德國、挪威團隊公布「治療方法」　

▲AZ疫苗。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

歐洲近期爆發AZ疫苗可能引發接種者血栓的疑慮。為此，2組分別來自挪威與德國的研究團隊，各自獨立發現疫苗與血栓之間的潛在關係與發生機制，並同時提出了可行的治療方式。

根據華爾街日報報導，挪威與德國的2個研究小組分別發現，AZ疫苗可能引發罕見的自身免疫反應，導致腦靜脈竇血栓形成。挪威奧斯陸大學醫（Oslo University Hospital）院血液學教授兼首席醫師霍爾姆（Pål André Holme）表示，「只有疫苗能夠解釋為什麼患者會出現這類免疫反應。」

德國格萊福斯瓦德大學醫院（Greifswald University Clinic）輸血醫學科教授格雷納切爾（Andreas Greinacher）也得出相同結論。格雷納切爾表示，這類併發症的發生機率相當低，且在醫學上可以治癒。

德國研究團隊提醒，如果在接種疫苗後4天內出現頭痛、頭暈或視力減弱症狀，應該盡快就醫治療，只要透過血液檢查就能快速診斷患者是否出現血栓。

德國血栓形成與止血學會（Society for Thrombosis and Hemostasis Research）已經審查了格雷納切爾提出的研究。該學會副主席克拉姆羅斯博士（Dr. Robert Klamroth）表示，如果患者施打疫苗後發生血栓，建議醫師使用抗凝血劑和免疫球蛋白治療。

克拉姆羅斯表示，目前可能的假設是疫苗可能引發罕見自體免疫反應，進而觸發抗體與血小板的相互作用。不過，目前這份研究尚未通過同儕評審，格雷納切爾計畫近日將研究成果投稿至《柳葉刀》（The Lancet）期刊。

歐洲開始施打AZ疫苗後，陸續有30多位民眾被診斷出腦靜脈竇血栓（CVST），其中大多數為55歲以下婦女。多個歐洲國家一度宣布暫停施打AZ疫苗，不過在歐洲藥品管理局裁定AZ疫苗「利大於弊」之後，許多國家已經恢復施打。

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