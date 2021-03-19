北市好房捷運站旁綠意濃「入住享零用金」　網笑噴：管委會很兇

▲警專新推出招生影片，仿建商廣告，吸引大批網友回應。（圖／翻攝自NPA署長室）

記者林冠吟／台北報導

「NPA署長室」17日公布最新招生影片，不過這個影片很不一樣，以「錦‧專」為題為大家開箱文山區指標好宅，更以標語「北市門牌輕鬆入手」、「稀有公設任你暢遊」、「1.2坪1.4坪霸氣落成，即刻入住再享每月15K零用金」，乍看還以為是哪家建商新建案，原來是警專為招募新血，使盡全力，邀請青年一同入住「北市好房」，招生影片一出就吸引大批網友在下面回應「今年詐騙手法又更新了」、「這個管委會很兇」。

警政署以警專為主要拍攝景點，出動空拍機俯拍警專校園，還模擬建案廣告最強調的公設植栽與交通，強調只要入住「錦‧專」就能享有「萬坪基地綠意環繞」、「緊鄰萬芳捷運站」、「稀有公設任你暢遊」、「台式BUFFET無限供應」，而更重要的是只要入住，立即再享有「每月15K零用金」。

逗趣招生內容吸引大批網友在底下回應，「要先自備頭期款40萬元，以免被退學」、「管委會會逼住戶在10度的時候使用公設」、「台式BUFFET菜色不敢近拍XDD」、「但是冬天三民樓洗澡沒熱水欸」、「今年詐騙手法又更新了」，但也有網友說「幫兒子訂兩戶，頭期款準備好了！一個四歲一個兩歲，可以即刻入住嗎？」

警察專科學校40期3/10~3/19目前招生中，想要即刻享有「1.2坪1.4坪入住再享每月15K零用金」的熱血青年們，記得趕緊入住。

▲NPA署長室推出「北市好房」，邀請青年即刻入住。（圖／翻攝自NPA署長室）