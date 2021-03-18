博弈女大亨關仔嶺拜拜被擄！6男強押5天獲釋　疑千萬賭債遭鎖定

▲台南女組頭遭擄5天，18日獲釋。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市1名31歲林姓女博奕業者，3月13日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，下山途中在市道175線公路上遭2部自小客車前後包夾，將林女強遭擄走，台南市警局據報成立0313專案小組，查出林女疑與涉案犯嫌有千萬元債務糾紛，遭對方押人逼債，警方追緝多名涉案人到案，林女18日下午獲釋，警方擴大偵辦中。

警方調查，林女3月13日凌晨1時多由司機開車，前往白河關子嶺崁頂福安宮祭拜，凌晨2時多下山，經過南市175線道路約白河南寮與關仔嶺聚落交界處的彎道時，司機發現後方有2部自小客車尾隨，其中1部突然超車至前方，另輛車自後追撞，林女的白色休旅車遭對方前後夾擊，造成車子多處凹損。

隨後從2車下來近10名男子分持刀棍等武器，敲破車窗將林女強行拉出，林女司機還被對方打傷，林女隨即遭對方擄上車。歹徒車子由175線往172線方向下山即南北分散逃逸，司機則報警並經警送醫。

案發後由台南市刑警大隊、白河分局、永康分局等單位組成「0313」專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢警循線查出涉案2部自小客車都是出租或權利車，連日偵查分別前往新竹、雲林、屏東等的追緝涉案對象。從犯案過程研判，犯嫌早就鎖定林女動向，並集體前往崁頂福安宮沿線道路預謀伺機犯罪。

警方調查，林女與男友經營博奕產業，疑因與同行前有債務糾紛，後來又可能牽涉博弈市場之搶奪恩怨，這次對方疑因此將林女強行擄押逼債。0313專案小組連日以來不眠不休追查偵辦，掌握犯嫌相關證據與不法事證，持台南地檢署核發之拘票，兵分多路分別前往新北市、新竹市、屏東縣、台東縣等縣市進行調查，與台東縣警察局等單位陸續拘提到作案之嫌犯陳姓男子等8人到案，經台南地檢署黃銘瑩檢察官聲押，台南地院裁定羈押5名嫌犯，另3名嫌犯在逃，持續調查追緝中。