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名牧師趙曉音「驅魔」直擊！　強逼信徒催吐嘔血：郭美江是假聖靈

「基督新教」牧師趙曉音（中）聲稱自己能驅逐「假聖靈」，以強壓信徒頭部的方式逼其咳嗽「趕鬼」，甚至看到信徒嘔血仍不收手。（圖／翻攝畫面）

▲「基督新教」牧師趙曉音（中）聲稱自己能驅逐「假聖靈」，以強壓信徒頭部的方式逼其咳嗽「趕鬼」，甚至看到信徒嘔血仍不收手。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

「基督新教」牧師趙曉音從台北到屏東有多個據點，影響力可謂舉足輕重。但本刊接獲投訴，指她常用信仰霸凌信徒，還聲稱自己能驅逐「假聖靈」，以強壓信徒頭部的方式逼其咳嗽「趕鬼」，吐出血絲仍不收手，而趙曉音的母親也學會此項「絕活」，曾多次為精神病患趕鬼，並要求患者停藥，導致病情嚴重惡化，受害人盼能將真相公諸於眾，讓趙曉音別再藉上帝之名興風作浪。

3月10日晚間，52歲的趙曉音在中壢站的微型教會，與20多名信眾及工作人員齊聚一堂，現場椅子幾乎坐滿，趙曉音帶著和藹笑容歡迎著舊雨新知，但隨後話鋒一轉，開始疾言厲色的批判其他教會的牧者。

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在中壢的微型教會活動上，趙曉音一一點出生病或發生意外的其他教派牧師，指稱他們都是「假聖靈」。（圖／翻攝畫面）

在中壢的微型教會活動上，趙曉音一一點出生病或發生意外的其他教派牧師，指稱他們都是「假聖靈」。（圖／翻攝畫▲面）

「周神助牧師的房子燒死人，中壢的王桂華癌症，郭美江死掉，這全部都是假聖靈。」趙曉音站在台上舉著麥克風，一一清點生病或發生意外的特定教派牧師，就連擁有50萬信徒的韓國牧師趙鏞基也成為她撻伐的對象，強調自己用專業和學術在揭發「假聖靈」，為的就是讓世人不再受到荼毒。

本刊調查，趙曉音長期推廣她信仰的「假聖靈理論」，多次公開指責其他教會為「假先知」，而假聖靈藏於人類身上，將導致癌症、火災或其他禍秧，她更聲稱自己能「趕鬼」，並以此言論鼓勵信眾退掉醫療保險。

根據本刊取得的影片，趙曉音的趕鬼儀式並非單純的唱詩禱告，儀式開始前會發給在場人士塑膠袋，她則用手強壓信眾頭部，要求信徒不斷咳嗽，並疾言厲色地大喊「假耶穌出去」、「滾開」等詞語，即使信眾咳出血絲仍不放手，不少信徒聞到現場氣味後吐出大量穢物，激烈程度猶如「嘔吐大賽」。

此外，趙曉音也主張「當滅之物」學說，認為異教神話圖騰或象徵都不該接近，包括以精靈為主角的遊戲《魔獸世界》，和商標為希臘神話中海妖的「星巴克」，以及用花卉女神為理念的「寶雅商場」，還有以希臘神話勝利女神為名的「Nike」公司，趙曉音都嚴格禁止信眾購買相關商品，信眾們為了貫徹趙曉音的理念，幾乎到了身無長物的境界。

趙曉音除了幫教友禱告外，還宣稱自己有極準確的預言能力，蒙眼時會聽到「上帝的聲音」（右）。（圖／翻攝自趙曉音臉書）

▲趙曉音除了幫教友禱告外，還宣稱自己有極準確的預言能力，蒙眼時會聽到「上帝的聲音」（右）。（圖／翻攝自趙曉音臉書）

另名教友阿諾（化名）則表示，趙曉音母親在女兒的教導下，學會「趕鬼」絕活，阿諾的姊姊患有精神疾病，在朋友的介紹下找到趙母，孰料姊姊的病情卻在趙母要求停藥後越發惡化，更因出現嚴重幻聽，不得不入院救治，趙母卻要求姊姊出院好讓她「趕鬼」，還到家中尋找「寄邪物」，一連串的作為反讓姊姊病情每況愈下，但前後耽誤3個多月，最終只能將姊姊送入專業機構照顧。

趙曉音也曾自稱「全台灣最愛告人的牧師」，曾因臉書上有與她同名的帳號，認定姓名權遭侵害而向對方提告；她在反同志遊行時想硬闖立法院，被警方上束帶逮捕，趙曉音認定警方侵害其人權而提出國賠，台北地院判決敗訴後，媒體報導該則新聞，趙曉音竟也向撰文記者提告，同樣遭法院駁回。

投訴人謝政治表示，趙曉音對於看不順眼的言論便提出告訴，儼然將司法當成箝制言論自由的工具，他也因在網路上批評趙曉音而吃上官司，只盼能將真相公諸於眾，讓趙曉音別再藉上帝之名作亂。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

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