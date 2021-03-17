招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人

▲占卜師飯田發現有錢人的風水原來都有許多共通處。（圖／pixabay，下同）

記者廖明慧／綜合報導

雖然錢不是萬能，但沒錢卻是萬萬不能！相信每個人都希望擁有財富，與家人享受舒適的生活，除了努力工作、聰明投資、開源節流，還可透過改造家裡的風水來增添好運，你會發現即使只是小小的改變，就可能帶來長遠的能量，原因在於「風水」代表一個人的「習性」，改變風水其實就是改變「習性」。調整風水一定要穿牆鑿壁或是購買昂貴的開運物嗎？其實一點都不麻煩，只要透過居家擺設或是穿著打扮，就能潛移默化培養出有錢人氣質、建立有錢人視角。

「有錢人家看不到衛生紙、沒錢人在冰箱貼貼紙」書中揭露許多富豪的風水佈置，作者占卜師飯田占卜人數超過四萬人，拜訪過多戶億萬豪宅，精心觀察後發現這些有錢人的風水原來都有許多共通處。飯田：「我遇到的有錢人常說不太懂風水，或對占卜沒有興趣，但很妙的是，每個有錢人家風水都很好。」以下分享書中有趣的例子，你會發現原來有錢人的想法真的不一樣。

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【有錢人家沒有垃圾桶】

有錢人家垃圾桶只會出現在廚房之類的地方，不會出現在每個房間，且大多放置在抽屜或隱密的地方，家裡可說是幾乎看不到，因為「只要看到垃圾桶在顯眼的地方，就會出現丟垃圾的想法」。此外，為了減少垃圾，有錢人外出購物會不想拿塑膠袋，拒絕過度包裝，「有錢人不想把時間花在垃圾上。」

【有錢人家看不到面紙盒】

「因為很礙眼」、「因為看到就會想抽來用」，有錢人討厭浪費，他們的想法是：有面紙盒-->看到就會想用-->增加垃圾-->空出放垃圾的地方很浪費空間，所以大部分的有錢人家裡把面紙放在抽屜。以風水學來看，紙類會吸氣，包括衛生紙、報紙、書籍等都是會吸濕氣且散發混濁氣息的物品。

【沒錢人家冰箱總是貼滿、堆滿東西】

冰箱藉由發熱來冷藏食物，風水學認為如此氣便容易亂。在放食物的地方貼東西或堆滿物品，會讓人不想去擦拭打掃，導致運勢走低。

果然魔鬼藏在細節裡，想成為有錢人？不妨先從垃圾桶、冰箱、面紙盒開始改變，以垃圾桶為例，少兩個垃圾桶就可以節省兩個垃圾袋，倒垃圾時省下了收集整理的時間，家中也空出了原本被佔用的角落，不僅視覺上乾淨清爽，整個人也變得更神清氣爽了！

【有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水】

作者： 飯田

譯者： 謝敏怡

出版社：方智

占卜師飯田：

為日本演藝界最強的占卜師，占卜人數超過四萬人。官方部落格：ameblo.jp/koi-kentei/