　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人 。（圖／pixabay）

▲占卜師飯田發現有錢人的風水原來都有許多共通處。（圖／pixabay，下同）

記者廖明慧／綜合報導

雖然錢不是萬能，但沒錢卻是萬萬不能！相信每個人都希望擁有財富，與家人享受舒適的生活，除了努力工作、聰明投資、開源節流，還可透過改造家裡的風水來增添好運，你會發現即使只是小小的改變，就可能帶來長遠的能量，原因在於「風水」代表一個人的「習性」，改變風水其實就是改變「習性」。調整風水一定要穿牆鑿壁或是購買昂貴的開運物嗎？其實一點都不麻煩，只要透過居家擺設或是穿著打扮，就能潛移默化培養出有錢人氣質、建立有錢人視角。

「有錢人家看不到衛生紙、沒錢人在冰箱貼貼紙」書中揭露許多富豪的風水佈置，作者占卜師飯田占卜人數超過四萬人，拜訪過多戶億萬豪宅，精心觀察後發現這些有錢人的風水原來都有許多共通處。飯田：「我遇到的有錢人常說不太懂風水，或對占卜沒有興趣，但很妙的是，每個有錢人家風水都很好。」以下分享書中有趣的例子，你會發現原來有錢人的想法真的不一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【有錢人家沒有垃圾桶】

有錢人家垃圾桶只會出現在廚房之類的地方，不會出現在每個房間，且大多放置在抽屜或隱密的地方，家裡可說是幾乎看不到，因為「只要看到垃圾桶在顯眼的地方，就會出現丟垃圾的想法」。此外，為了減少垃圾，有錢人外出購物會不想拿塑膠袋，拒絕過度包裝，「有錢人不想把時間花在垃圾上。」

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人 。（圖／pixabay）

【有錢人家看不到面紙盒】

「因為很礙眼」、「因為看到就會想抽來用」，有錢人討厭浪費，他們的想法是：有面紙盒-->看到就會想用-->增加垃圾-->空出放垃圾的地方很浪費空間，所以大部分的有錢人家裡把面紙放在抽屜。以風水學來看，紙類會吸氣，包括衛生紙、報紙、書籍等都是會吸濕氣且散發混濁氣息的物品。

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人 。（圖／pixabay）

【沒錢人家冰箱總是貼滿、堆滿東西】

冰箱藉由發熱來冷藏食物，風水學認為如此氣便容易亂。在放食物的地方貼東西或堆滿物品，會讓人不想去擦拭打掃，導致運勢走低。

果然魔鬼藏在細節裡，想成為有錢人？不妨先從垃圾桶、冰箱、面紙盒開始改變，以垃圾桶為例，少兩個垃圾桶就可以節省兩個垃圾袋，倒垃圾時省下了收集整理的時間，家中也空出了原本被佔用的角落，不僅視覺上乾淨清爽，整個人也變得更神清氣爽了！

【有錢人家看不到衛生紙，沒錢人在冰箱貼紙：日本超強占卜師的好運風水】

作者： 飯田
譯者： 謝敏怡
出版社：方智
占卜師飯田：
為日本演藝界最強的占卜師，占卜人數超過四萬人。官方部落格：ameblo.jp/koi-kentei/

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人 。（圖／pixabay）

ET快訊
全台最長！28歲男改名「鮑鮪鮭魚松葉蟹干貝龍蝦和牛...」共
男大生改名「吳鮭魚善」：別以為我不敢　5人爽吃免費壽司
快訊／西濱彰化段大貨車、工程車相撞　1男無生命跡象
《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！孫協志鬆口變動心情
掀改名熱潮！北中南都出沒「鮭魚團」免錢吃　網揭壽司郎1失算

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要出道？市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV　網笑：身家都破億

台中「最長鮭魚」出爐！18人瘋改名吃壽司　完整名單全曝光

大陸祭「農林22條」吸引台灣人才　農委會吐無奈：很難避免

破紀錄！28歲男改名「愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹干貝龍蝦...」36字全台最長

繁星放榜「雙溪高中首位台大生」！他來自隔代教養　立志成護理師

乾脆改名「12樣海鮮大餐」　網跪：超前部署！神出本尊...真相曝光

高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

海底撈「起薪3萬6」超高？過來人曝「暗黑關鍵」：有原因的

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人

「哥哥死了！」倒追男6年後復活了　道歉套路網笑炸：遇過癌末的

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

要出道？市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV　網笑：身家都破億

台中「最長鮭魚」出爐！18人瘋改名吃壽司　完整名單全曝光

大陸祭「農林22條」吸引台灣人才　農委會吐無奈：很難避免

破紀錄！28歲男改名「愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹干貝龍蝦...」36字全台最長

繁星放榜「雙溪高中首位台大生」！他來自隔代教養　立志成護理師

乾脆改名「12樣海鮮大餐」　網跪：超前部署！神出本尊...真相曝光

高雄19人改名！「鮭魚齊天大聖財神爺之子」戶政人員笑慘了

海底撈「起薪3萬6」超高？過來人曝「暗黑關鍵」：有原因的

招財風水藏在細節裡！從垃圾桶、面紙盒、冰箱看出你是不是有錢人

「哥哥死了！」倒追男6年後復活了　道歉套路網笑炸：遇過癌末的

獨／帶烏克蘭正妹上摩鐵　祖雄羞認「第一次約會就被拍到」

李佳穎童顏完美駕馭「公主裝」　網狂讚：真人版愛麗絲！

69歲孤單婦戀上詹姆士‧馬克　私訊他這個問題立刻被封鎖

送自己坐上死神專車？　「酒駕共乘」一年舉發多達4716件

緬甸又一華裔遭槍殺！17歲醫學生倒地畫面曝　母悲喊：我恨中國

要出道？市場直擊「最新6人女團」大陣仗拍MV　網笑：身家都破億

帛琉泡泡4月1日首發！旅行社樂見「天數、費用、入住飯店出爐」

蔡英文樂見「台帛旅遊泡泡」啟動　30日接見宴請帛琉總統

台中「最長鮭魚」出爐！18人瘋改名吃壽司　完整名單全曝光

大陸祭「農林22條」吸引台灣人才　農委會吐無奈：很難避免

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

北中南都出沒「鮭魚團」　網揭壽司郎1失算

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

獨／漩渦鳴人鮭魚來了　曝戶政事務所現況

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

運將挨18刀爆案外案　和平醫院惡醫蹺班害命

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

妹子被警察跟蹤！從華山騎車跟到南港　網：報案

走出高鐵站「2男狂要票根」　用途曝：能賣錢

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

更多熱門

相關新聞

衣櫥影響財庫 學會5招旺財助事業

衣櫥影響財庫 學會5招旺財助事業

衣服總是東塞西塞，整個衣櫥亂糟糟？小心這樣的舉動，可能會影響你的財運，根據命理網站《旺好運》指出，房間裡的衣櫥象徵財庫，擺放位置很重要，加上幾個簡單方法，也能幫自己招財、補財庫。

荷包有破洞？3種居家格局礙財運

荷包有破洞？3種居家格局礙財運

風水隱患藏細節　4常見擺設竟NG

風水隱患藏細節　4常見擺設竟NG

王顏同居格局圖洩密　設計師：這是沒辦法分租的親密動線

王顏同居格局圖洩密　設計師：這是沒辦法分租的親密動線

長輩勸說挑房看風水　內行1觀點超正確

長輩勸說挑房看風水　內行1觀點超正確

關鍵字：

風水

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面