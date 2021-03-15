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「被人渣醫生欺負！」控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了

▲▼學妹控馬偕醫師禁區性侵，男友出面。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲小美的林姓男友出面回應網友。（圖／翻攝爆廢1公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女網友小美（化名）在臉書指控，去年12月28日到台北馬偕醫院掛號看診時，遭同校學長、放射科主治醫師誘騙到門禁管制區樓梯間性侵得逞。對此，小美的男友也出面回應，表示女友情緒低落，他身為男人應該出面幫忙，「我女友在馬偕被人渣醫生欺負」。

小美男友表示，女友是去醫院候診，並非單獨與男醫師見面，他尊重也無權干涉女友的交友自由、想法，但女友第一時間覺得為何會發生這種事，直到他發現女友情緒低落主動訴說，兩人才去驗傷報警，「我女友在外面被人欺負了，我還不幫助她，我算是個男人嗎？」

▲▼學妹控馬偕醫師禁區性侵，男友出面。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼小美男友指控醫師是「人渣醫生」。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼學妹控馬偕醫師禁區性侵，男友出面。（圖／翻攝爆廢1公社）

「我女友在馬偕被人渣醫生欺負」小美男友說，他看過女友跟醫師的聊天對話，知道事情的真相，也知道誰在說謊，但目前對話全都交給警方，所以他們也無法全部截圖PO出。此外，女友也不可能跟醫師約炮，「她已經得到我了，不需要其他男人」，「女方愛的是我，不是那個人渣」。

有網友質疑，小美為何不拿出精液檢測，沒有將口腔、嘴角及衣物沾到的部分去做檢測，男友也坦言「有想過是被壓著頭直到被逼著吞下去過嗎...？」、「怎麼樣才像是一個被害者的模樣？ 蹲在地上痛苦呢？為什麼要符合您們心中被害人的印象才是真的被害人呢？」

▲▼控馬偕醫「壓頭」性侵！學妹曝「關鍵對話截圖」　他邪笑：來約一下。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲小美PO出與醫師的對話截圖。（圖／翻攝爆廢1公社）

針對小美不斷PO文指控，男友也解釋目前女友的情緒非常激動，希望大家可以體諒；女友的目的是可以保護其他女生，別再出現下一個受害者，不是讓大家覺得要仙人跳醫師，「她只是希望更多人知道這件事情，並離那個加害人遠一點」。

此外，有網友發現查詢小美貼文，發現小美案發當天有打卡逛市集購物。小美男友解釋，東西是前一天買的，並在案發當天的凌晨PO文，雖然日期相同，但時間順序不同。

小美男友也強調，小美起初只在個人FB發文指控，被轉貼到各大社團後，為了不要讓網友有過度的揣測，才會親自出面PO文說明，「加害人第一次說兩情相悅，第二次說是只有聊天沒發生事情，你們覺得他為什麼要前後說法不一致？他必須為他的行為負責」。

最後，小美男友說，他出面回應不是為了筆戰，也沒指責部分網友檢討被害人，只是針對有疑慮的部分進行說明跟釐清，「對方是用誘騙的方式把她帶到沒有監視器 沒有人煙的角落再下手的」、「他必須為他的行為負責」。

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