LINE群組賣仿冒名牌包　女辯「蝦皮網寫正貨」下場曝

▲林姓女子因在LINE群組上販賣仿冒名牌包，遭台南地院以觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3個月。（圖／記者林悅攝）

記者林冠吟／台南報導

林姓女子被控於107年7月，涉嫌以LINE群組向公眾散布販賣名牌商品訊息，呂姓女子在群組上看到後，前後匯出新台幣6萬元，向林女購買側背包與皮夾各一，事後呂女收到商品後，發現商品品質粗糙，報警後查出是仿冒品，台南地方法院認為林女觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處其有期徒刑1年3個月。

林姓女子在107年時，利用LINE成立購物群組，向公眾散布販賣名牌商品，並聲稱所販售商品皆為正品，呂姓女子在得知相關消息後，在得到林女的正品保證後，前後匯了新台幣6萬元給林女，購買有YSL圖樣側背包與LV圖樣皮夾。

呂女在收到商品後，打開發現側背包與皮夾品質粗劣，疑似為仿冒品，憤而報警。經警方鑑定後，確認林女向呂女兜售的商品，皆為仿冒品，台南地方法院認為林女在明知YSL與LV商標，在國內外市場銷售多年，有一定聲譽並廣為大眾所知，認定林女基於販賣仿冒商標商品，有意圖謀取不法所得為己有的犯意。

而林女在開庭上時否認犯行，她強調在蝦皮進貨時，蝦皮網頁上寫的是正貨，是客人反應才知道是仿冒品，卻提不出網頁資訊以供參考。法官認為，林女觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處其有期徒刑1年3個月，並將其仿冒品全數沒收。

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