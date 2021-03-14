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社會 社會焦點 保障人權

台中無照賓士少年遭起底！爸爸的「醫美診所」被灌爆…網狂刷1星

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名18歲張姓高工生7日凌晨駕駛家中賓士外出，經過忠明路口時撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女重傷，急救至今。事後，彭女的好友指控張姓少年不聞不問，還可以繼續玩IG，引起網友關注。對此，張男透過母親表示，會負起相關責任，並向傷者致上最大的歉意。

據悉，張男7日凌晨駕駛賓士外出，行經北區忠明路一處閃燈路口時，與正要穿越路口的彭女相撞，雖張男有緊急右轉閃避，卻疑因車速過快，賓士左前車頭仍撞上彭女，導致彭女當場噴飛近百公尺遠，醫護到場時已無生命跡象。

▲▼台中忠明路賓士撞機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中忠明路賓士撞機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中忠明路賓士撞機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

對此，彭女的男友日前在Dcard還原當下情況，表示他當時在對向車道，眼睜睜地看著女友被撞飛3公尺高，既使馬上衝過去用CPR急救，但女友仍沒有呼吸心跳，「我雙手沾滿了她的鮮血，心碎的喊著她的名字，求求她回來。」

彭女的閨蜜也PO文，表示彭女昏迷指數3，狀況非常不好，「用手電筒照射瞳孔是完全沒反應的那種，頸椎斷裂，就算救回來了也有極大的可能變成植物人！」此外，也指控張男事後後不聞不問，還玩IG並更改自我介紹，張男家屬13日才出面，中間完全沒有慰問，讓她們非常不滿。

對此，張男母親14日代替兒子出面，解釋案發後沒有取得彭女的聯繫方式，直到警方11日開出事故聯單才取得，並跟彭女家屬聯絡上。張母表示，兒子會配合調查，也不會逃避該負的責任。

張母說，兒子當天是為了幫家裡買宵夜，才會開車外出，是她對於兒子疏於管教，才會造成彭女身受重傷，對彭女及彭女家人致上最大的歉意，未來會協助兒子處理後續。

▲▼無照賓士少年爸爸的診所被刷1星。（圖／翻攝網路）

▲張男爸爸的診所被刷1星。（圖／翻攝網路）

此外，有網友起底張男生身份，表示張男的爸爸是某醫美診所的院長，因此許多網友馬上到診所的評價狂刷1星，怒轟要張姓高中生出面道歉，而診所的評論分數也迅速從2.4顆星再次降為2顆星。

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