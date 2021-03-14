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龍抬頭！鹿港國際龍舟賽　3輪擲6聖筊決定5月22日舉行

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2021鹿港慶端陽系列活動，由龍王祭揭開前奏曲，縣府特別選定今(14)日農曆二月初二也是龍抬頭的好日子，由縣長王惠美等人在龍山寺選定3個日期擲筊決定，5月22日及23日分別獲得連續5個聖筊，最後由5月22日（農曆四月十一日）再次獲得聖杯，擇定為龍舟下水典禮主法日期。

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲縣長王惠美擲筊決定日期 。（圖／彰化縣政府提供）

名列全國十大節慶活動的「鹿港慶端陽活動」是全台舉辦最悠久且規模最大的端午節慶活動，去年因為新冠肺炎疫情影響，縮小規模辦理龍舟比賽，今年還有一系列的鹿港民俗節慶活動「傳統戲曲表演」及「魯班公宴」、鹿港小鎮光影藝術等方式來歡度端午佳節。

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲龍王 。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，龍王祭擇定在5月22日來迎龍王，也是鹿港慶端陽系列活動的開始，伴隨著我們的龍船以及陣頭於福鹿溪畔來舉辦祈福儀式，這也是中部地區最大的龍舟賽，也是我們歷史最久的一個龍舟賽，歡迎鄉親前來參與很重要的民俗儀式。

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲福鹿溪夜景 。（圖／彰化縣政府提供）

龍舟委員會主任委員凃淑媚議員表示，這次擲筊可以說是近年來很特別，連續擲筊出高達5個聖杯，選出兩個日期後，再擇定最後的日期，這次龍王祭一樣是在龍山寺出發，全台唯一有龍王祭的地方就是在鹿港，歡迎大家一起來共襄盛舉。

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲福鹿溪夜景 。（圖／彰化縣政府提供）

「龍王祭」當日將由龍舟及藝陣踩街隊伍，陪同龍王繞境，並舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」，為鹿港慶端陽活動拉開序幕；鹿港原名鹿仔港，在乾隆五十年至道光末年是鹿港發展的全盛時期，商船雲集，行郊林立，而形成特殊人文地貌，走在鹿港小鎮彷彿穿越時空，以鹿港為核心整合周邊有形與無形文化資產，配合地方社團、組織融入慶端陽活動的行銷，再現歷史榮景打造鹿港為國際觀光小鎮。

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／彰化縣政府提供;ETtoday資料照）

▲國際龍舟賽將於5月22日舉行 。（圖／ETtoday資料照）

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