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社會 社會焦點 保障人權

前妻不願復合...五金行小開「勒斃她+玷汙屍體」！遭判17年徒刑

▲花蓮市1女遭「電線纏頸封喉」，謝姓嫌犯到案。（圖／記者蕭可正攝）

▲謝嫌被依法判17年徒刑。（圖／記者蕭可正攝）

文／中央社

花蓮市謝姓男子因不滿前妻不願復合，發生激烈爭執後，徒手勒斃前妻後畏罪潛逃，花蓮地方法院今天宣判，謝男犯殺人、污辱屍體及傷害等罪合併判刑17年，全案可上訴。

謝男在花蓮市家境富裕，與妻子育有一對子女，不過夫妻近年感情不睦，彼此猜忌對方有第三者，去年初談妥離婚後仍同住，但因謝男曾毆打前妻，前妻申請暫時保護令後搬離。

謝男去年2月21日假借要前妻搬運電腦，要求到他住所，雙方發生激烈爭吵，謝男惱羞成怒，徒手將前妻勒斃，污辱屍體後離去。

因被害人母親聯絡不上女兒報案，發現倒臥謝男住所、沒有氣息；謝男則電話關機，畏罪逃到基隆，花蓮警方將謝男拘提到案，移送偵辦。

花蓮地方法院今天指出，謝男案發前雖持有憂鬱情緒就診病歷，綜合考量花蓮慈濟醫院精神鑑定報告及證人所述，認為案發時謝男並不受精神障礙影響辨識行為，不適用刑法第19條第2項規定減輕其刑。

花蓮地院指出，殺人犯行部分，謝男疑心前妻交友狀況，有意挽回感情，審酌謝男犯罪動機及目的，與計畫性犯罪有別，未達宣告死刑及無期徒刑程度，且謝男始終坦承犯行，並願意賠償被害人家屬。

花蓮地院合議庭綜合量刑情狀，依傷害罪判刑1年、殺人罪判刑14年6月、污辱屍體罪判刑2年6月，3案合併應執行17年，全案仍可上訴。

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