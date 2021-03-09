桃園首創與軍方聯盟合作成立通基安衛家族　陳宏銘任首屆會長

▲「通基安衛家族」成立大會，由陳宏銘（右）榮任首屆會長。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園第一家以軍方機構為核心的職業安全衛生家族「通基安衛家族」，9日舉行成立大會，家族成員計有「冠宇國際電訊公司」等24家，由陸軍通信電子器材基地勤務廠廠長陳宏銘上校擔任首屆會長；蒞臨成立大會的市府勞動局副局長周賢平並代表市府與核心企業、安衛家族成員共同簽署職安衛宣言，並頒發核心企業及成員證書。

▲「通基安衛家族」成立大會。（圖／勞動局提供）

周賢平指出，通基廠於2019年曾代表桃園獲選勞動部職安優良單位五星獎肯定，推動職安成效卓著，希望藉於通基廠本身績優的管理能力來結合區域性之中小企業共同推動職業安全衛生業務，大廠帶小廠理念，家族所屬成員以互護、互助、互惠三互之精神，透過共同的組織平台交流，提升家族成員的安衛管理水準及改善作業環境預防職業災害，共創勞資雙贏的桃園職場安全文化。

通基安衛家族由陸軍通信電子器材基地勤務廠擔任家族核心企業，家族成員計有「冠宇國際電訊公司」等24家。通基廠平時負責「三軍通用」通信裝備主件、總成與次總成基地翻修、鑑定與檢查等作業，並執行軍品籌補、庫儲管理、撥發及新式通裝修能建立等勤務，以支援部隊作戰任務遂行，致力於「精修巧製、嚴安慎測、效率儲管、創新永續」為願景，透過各專責部門密切合作與資源整合，統合全廠力量，致力成為良好的國防事業單位，並於2020年通過ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。

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