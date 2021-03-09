不爽前男友欠債！她臉書開副本亂噴「一男劈四女」：連人妻都搞

▲花花被依法處罰金新台幣3千元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

台南一名女子「花花」（化名）因不滿前男友「阿義」（化名）未清償債務，就在臉書上散布足以詆毀對方評價、名譽之訊息，而阿義發現後氣得報警處理。對此，台南地院審理後，依法判處花花罰金新台幣3千元，得易服勞役。

判決指出，花花與前男友阿義有金錢上的糾紛，而她因不滿對方沒有將債務還清，竟然就基於誹謗之犯意，在臉書某公開的大社團內，張貼阿義的個人照片，並刊載「渣男」、「一劈四女」、「搞上有夫之婦」、「利用完就拍拍屁股走人」等不實言論來辱罵阿義，而其行徑已經足以貶損阿義的人格社會評價。

阿義發現後，趕忙向報警處理，而花花於警詢、檢方偵查時都對案情坦承不諱，且又有阿義之指訴、畫面2張足以佐證，因此其罪嫌應勘認定。對此，法官認為，花花不尊重他人之人格尊嚴，以足以貶義人格、社會之言語，對阿義污辱，使對方人格尊嚴、社會形象受損，所為甚屬不該。

法官念及花花犯後均坦承犯行，以及因對方欠債未還之犯罪動機、考量其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯公然污辱罪，處以罰金新台幣3千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。

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