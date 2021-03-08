蔡英文冒雨登蘭陽艦　要求提升三軍聯合作戰「捍衛主權寸步不讓」

▲總統蔡英文冒雨登上蘭陽軍艦。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對共軍頻繁擾台，駐防基隆的海軍131艦隊負責偵監任務，總統蔡英文8日特別前往視導蘭陽軍艦，並且冒雨登艦，要求國軍官兵持續提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。

適逢「國際婦女節」，蔡英文抵達海軍131艦隊後，特別前去視察蘭陽艦上的女性官兵寢室；隨後她也留在營區內跟官兵一起共進午餐。有趣的是，因為中國大陸「鳳梨禁令」，全台掀起挺農民的「鳳梨潮」，而海軍官兵準備的中餐裡，還特別備有鳳梨水果盤、鳳梨蝦球。

蔡英文在致詞時則表示，她今天是代表國人感謝艦隊弟兄姐妹，24小時在海上忍受海風侵襲、忍耐寒冷，為國人守護海疆，平時負責偵監共軍動態，也協助東引、馬祖的運補護航，而在緊急災害發生時，又能立即出動協助救援。

蔡英文表示，看到大家展現出國軍「捍衛國土主權、寸步不讓」的決心，國家有大家的守護，國人都可以很放心。她說，大家保衛國家，她身為三軍統帥，就是要提供國軍更好的裝備、生活設施。

蔡英文指出，過去在前國防部長馮世寬、嚴德發的努力下，從國防產業的推動、提升個人裝備、營舍整建都有許多進展。她舉例，國艦國造方面，沱江艦已經在今年編入艦隊，而威海營區也開始動工，後續工程會加快腳步，一定會讓大家有更新、更現代的裝備來使用。

▼總統蔡英文冒雨登上蘭陽軍艦。（圖／總統府提供）

