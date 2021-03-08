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時尚名媛打造「發光」肌膚美學　一推出成為美妝達人愛用新寵

時尚名媛楊秀蓉打造美妝保養品牌inside out（圖／東森購物提供）

▲名媛楊秀蓉打造的全新保養品牌「inside out」，一推出就成為許多KOL、潮模保養愛用新寵。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

熱愛時尚、保養、美食的名媛楊秀蓉，不僅有亮眼外表，更有生意頭腦，她一手創立Dazzling集團，打造美食品牌「蜜糖吐司」在美食與時尚圈掀起旋風後，更首度跨足美妝保養市場成立保養品牌inside out，將自己的保養經驗與專業技術結合，打造媲美頂級保養品的高效美肌商品，一推出就成為許多美妝達人、潮模保養的愛用新寵，好友名媛孫芸芸、關穎、林牧潔、Melody也紛紛來「點讚」。迎接38婦女節，東森購物ETMall特別推出inside out系列商品優惠，最低4折起。

46歲名媛楊秀蓉，外表凍齡，對於保養很有自己的想法，創立品牌的初衷，就是希望將自己熱愛的保養美學以及對生活的態度分享給大家。她認為追尋能透出光采的健康肌膚與重新思考保養的本質，才是最純粹的保養之道，因此攜手頂尖團隊與專業醫師合作研發，強調不分年齡、不分性別，致力照顧肌膚光采的一組全效保養品。

時尚名媛楊秀蓉打造美妝保養品牌inside out（圖／東森購物提供）

▲楊秀蓉自創保養品牌inside out，打造與專櫃同等級的國民品牌。（圖／inside out提供）

楊秀蓉首推明星口碑「南極醣蛋白賦活抗皺精萃」，運用極地保濕肌因賦活配方，啟動肌膚8倍保濕力，並添加小分子玻尿酸、維生素原B5，加入珍稀蜂王乳水解蛋白，打造澎潤水光肌，重拾緊緻彈力。另一款大推的「超模電眼睫毛雨衣」，楊秀蓉說，常常看到很多女生接完睫毛後，像雨棚一樣壓眼、不夠根根分明，擦上睫毛雨衣後，更能加強睫毛定型與眼睛放大效果。

除了口碑熱銷精華，系列商品還有洗卸及眼霜、面膜等，楊秀蓉表示，要讓消費者以合理價格輕鬆擁有媲美頂級保養品牌的高效體驗，希望所有人都可以真正了解自己的肌膚，使用正確的保養方式及產品，喚回肌膚原生的風采，做到由內而外的散發透亮光彩，發現一天比一天更好的自己。

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