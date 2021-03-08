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老公一到周六消失「玩男人之夜」　人妻氣炸：男人都這麼自私嗎

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲老公周6固定「男人之夜」消失一天，人妻怒了：「男人好自私」。（圖／翻攝PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書抱怨，她的老公做生意賺了一筆錢後，就與朋友花費數十萬元，在地下室裝設一間遊戲間，只要一到周六就會整天消失，說要與朋友過「男人之夜」，就是一群廢宅窩在房間玩PS5、玩模型或打牌，讓她感嘆「請記得你有老婆好嗎」，文章分享後引發網友熱烈討論。

原PO在臉書《靠北女友my girl》表示，她的老公在越南做生意賺了不少錢，在台灣買了2間別墅與3輛車，原本以為嫁過去會過上幸福生活，不料老公卻堅持「每周六晚上，他要跟他的朋友在地下室過男人之夜」、「所謂的男人之夜，就是一群廢宅在地下室用投影布幕打PS5，組模型，打牌，打撞球及煮火鍋等」。

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▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友表示「陪妳是應該的，但有私人空間正常啊，就像妳去逛街血拼跟閨蜜聚會一樣」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，老公最近又花了80多萬元，在地下室新增了數套按摩椅，還有電玩間會有的大型遊戲機台，然後玩到整天見不到人，「先生，我知道你跟那些一起創業的朋友很好，但請記得你有老婆，記得你的責任好嗎」。

她生氣說，「每次吵架，都說當初努力奮鬥的夢想不是為了娶我，而是要給跟他一起窮過的朋友一起過這樣的生活」、「我聽了真的很火，想離婚的心都有，男人都這麼自私嗎？」

文章分享後引發網友熱烈討論，有人說「總比一群人一起走酒店好吧」、「一周一天很合理吧，又不是天天消失」、「陪妳是應該的，但有私人空間正常啊，就像妳去逛街血拼跟閨蜜聚會一樣」、「休閒內容很健康啊，而且一個禮拜就一次，怎麼了嗎」、「難道娶了妳，連每周一次的休閒也不能有喔，這麼可憐」。

 
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