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社會 社會焦點 保障人權

毒品男「從口袋開槍」！與2警擦身過下秒轉身射擊...外套留彈孔　

▲▼萬華警匪追逐，警方上前壓制犯嫌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲萬華警匪追逐，警方上前壓制犯嫌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局在偵辦毒品、槍枝案時，一路跟著陳姓犯嫌從文山區到萬華西門町，就在2名小隊長跟他擦身而過確認身分後，轉身準備逮捕他時，他隨即伸手抓著放在右外套口袋的手槍，朝2警擊發一槍，2警立即衝上撲壓陳嫌，起獲手槍1把，36發子彈，2包毒品安非他命，驚險逮捕過程，讓人捏把冷汗。

日前板橋警分局接獲線報，要追緝一名有毒品、槍砲前科的46歲陳姓男子，5日警方在新莊發現他，跟著他往桃園、林口區，但警方按兵不動，要確認掌握他住處，7日中午12時，陳男從文山區開車離開，到萬華區西寧南路訪友，9名警員在附近埋伏守候。

就在陳男獨自走出時，王姓小隊長與陳姓小隊長率先上前要確認他的身份，3人擦身而過，2警以眼神示意確定後，一同轉身準備上前逮捕時，陳嫌驚覺有異，立即伸手抓著放在右外套口袋的手槍，隔著外套朝2警開一槍。

▲▼萬華警匪追逐，警外套流彈孔。（圖／記者陳以昇攝）

▲犯嫌朝警方開槍，警方外套還留有彈孔。（圖／記者陳以昇攝）

2名小隊長勇猛地往前衝刺，撲向陳嫌，其他警員也一擁而上，將他壓制在地，隨後在他身上起獲一把改造手槍、36發子彈及2包毒品安非他命，警方訊後將他依妨害公務、殺人未遂、槍砲、毒品等罪移送新北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝及毒品流向及來源。

▲▼萬華警匪追逐，警方起獲贓物。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在犯嫌身上起獲一把改造手槍、36發子彈及2包毒品安非他命。（圖／記者陳以昇翻攝）

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