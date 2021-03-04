北醫大副教授與麗寶生醫合作破局　竟狂刪572檔案再私存被起訴

▲麗寶生醫成立的醫事檢驗所半年多就歇業，控告受託經營的教授夫妻涉嫌妨害營業秘密。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

麗寶生醫公司指控，雙和醫院檢驗科主任謝文祥、台北醫學大學副教授吳雪霞夫妻檔，受託負責新成立的醫事檢驗所認證業務，但半年多後，雙方因設備問題鬧翻，吳雪霞以理念不合為由請辭，並向主管機關申請歇業，另外叫員工學生把電腦中的SOP流程等572個檔案刪除，另存隨身碟帶走，台北地檢署4日依妨害營業秘密起訴吳和學生，謝獲不起訴。

檢方調查，麗寶生醫在2019年4月間先是找上謝文祥，希望謝擔任「麗寶醫事檢驗所」負責人，協助處理申請「ISO認證」、「病原微生物檢測認證」等工作，但是謝已經在雙和醫院檢驗科工作，無法兼職，因此改委任同樣有檢驗專長的謝妻、在台北醫學大學擔任副教授的吳雪霞擔任醫檢所登記負責人。

▲吳雪霞指示把醫檢所電腦內的檔案另存隨身碟，並刪除其中572個檔案。（示意圖／pixabay）

吳雪霞為了工作需求，又找來鄭姓學生進入醫檢所協助，很快就完成「病原微生物次世代定序檢驗技術初階認證」，但是後來吳雪霞和麗寶生醫，為了檢驗、試驗所需設備規格意見不合，吳雪霞以理念不合等理由，同年11月就表達辭意。

可是依照規定，醫檢所登記負責人離職的話，必須先辦理歇業、再進行變更，吳雪霞不顧麗寶勸阻，堅持要走人，並在12月到台北市衛生局申請歇業，然後要鄭姓學生把電腦中相關的SOP作業流程檔案複製在隨身碟後，刪除其中572個檔案，麗寶生醫得知後氣炸提告，檢警調搜索實，在吳雪麗住處查扣到這顆隨身碟。

檢察官調查認為，這些隨身碟內的血刑檢驗標準、血球技術儀等檔案，都屬於吳雪麗任職的醫檢所營業秘密，卻未經授權就刪除、重製，因此將吳雪麗、鄭姓學生提起公訴，至於謝文祥被控共同妨害營業秘密罪嫌部分，因查無犯意聯絡，處分不起訴。

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