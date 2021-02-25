世界先進驚爆內鬼！工程師「帶大砲」跳槽　13項機密換富貴人生

▲李姓工程師拷貝舊東家資料後離職，遭到昇陽提告。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

晶圓代工知名大廠世界先進，替2家上游廠商處理晶圓中後段代工製程，並委託昇陽國際半導體協助，當時在世界先進擔任窗口的李姓工程師卻在離職後，將昇陽薄化製程共計13項機密資料、違法拷備私自帶走並跳巢宜特公司，昇陽國際半導體向檢調提告宜特公司和李男。

李姓工程師從2010年11月起在世界先進擔任工程師，就職時也簽立「智慧財產權及保密同意書」。2014年間，世界先進幫上2家廠商提供晶圓薄化等製程代工，因世界先進無相關設備及廠房，因此委託協力廠商昇陽國際半導體公司提供中段製程技術，而李姓工程師當時則擔任窗口，負責與昇陽公司薄化事業處聯繫、報告。

2017年3月，李姓工程師從世界先進離職，3日後前往宜特科技公司擔任經理，疑將當時負責屬於昇陽公司的13項營業秘密資料帶走，遭昇陽向檢調報案。

▲李男辯稱，資料是他在世界先進時去客戶端的受訓資料，並非昇陽的營業秘密。

2019年苗栗縣調站前往宜特公司竹科二廠、李姓工程師的辦公室搜索，並在李男辦公室查扣到當時宜特配發的筆記型電腦，經資安鑑識檢視，發現電腦中存有李在世界先進任職時，自昇陽公司取得的製程比對報告，內容包括晶背正面、晶背金屬製程中，各站點機台、參數值設定及測試結果。

李男向檢調坦承拷貝資料但否認違法，辯稱資料是他去客戶端的受訓資料，並非昇陽的營業秘密。宜特公司的律師也辯稱，公司內部清查後，並未發現李男有違法行為，因此宜特並沒有違法問題。

不過，新竹地檢署調查後仍認為李男涉及違反《營業秘密法》中「意圖損害營業秘密所有人之利益，持有營業秘密，未經授權而重製、使用該營業秘密罪」，而宜特公司則因受僱人李男執行業務時違反《營業秘密法》規定，依法提起公訴。另，李男因私下拷貝資料，也被世界先進提告妨害電腦使用罪，目前仍偵辦中。

宜特表示，李姓工程師從未任職於昇陽半導體，宜特也與其確認，未使用任職於前雇主時所知悉的資料，同時，宜特在僱用李姓工程師時，也有簽訂僱傭契約書，保證在職期間絕不侵害任何第三人之智慧財產權或洩漏他人之營業秘密，已委請律師將於法庭上爭取以還宜特及員工的清白。

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