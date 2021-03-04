快訊／汪洋工作報告未提「一國兩制」　要中華兒女共謀統一

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協十三屆四次會議4日下午3時在北京開幕，針對涉台議題，大陸全國政協主席汪洋在發表年度工作報告時，提出2021年要加強與台灣同胞團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商，並舉辦辛亥革命110周年紀念活動，「團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。」

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝央視CCTV+）

汪洋在展望2021年大陸全國政協工作時，就涉台港澳內容表示，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

工作報告接著提到，「舉辦辛亥革命110周年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。」報告接著說，「要創新疫情防控常態化條件下對外交往方式，擴大『朋友圈』。」

相較2020年在新冠肺炎疫情嚴峻的背景下，汪洋在發表該年度全國政協工作報告時，涉台內容僅39字，今年篇幅提升到100字。

▲2021年大陸全國政協十三屆四次會議於3月4日下午，在北京人民大會堂召開，場外維安。（圖／記者陳政錄攝）

但值得注意的是，今年在涉台港澳內容中，並未提到要「推動一國兩制行穩致遠」，另在對台交流上，今年提出「加強與台灣同胞團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」，與2020年的版本「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，有所差異。

2021年大陸全國政協工作報告，共分為三大章節，包括一、「2020年：圍繞黨和國家中心任務凝心聚力」5點內容；二、「2021年：聚焦「十四五」開局起步履職盡責」的4點內容；三、「加強專門協商機構建設、提升制度效能」章節的3點內容。

▲大陸全國政協十三屆四次會議。（圖／記者陳政錄攝）

汪洋還在第二章節第3點，「以增進大團結大聯合為目標，著力凝聚智慧力量」，提及涉台港澳內容前，談到落實《中國共產黨統一戰線工作條例》，健全政協發揮新型政黨制度優勢的機制。

另回顧2020年對台港澳、對外工作時，汪洋列舉，參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和第十二屆海峽論壇、第三屆兩岸基層治理論壇；另一方面，強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲。

報告還稱，大陸全國政協會議綜合運用雲外交和線下交流方式開展對外交往，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案，及個別政客反華謬論，通過發表聲明，組織座談和委員接受採訪等方式予以嚴正駁斥。

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▼汪洋發表2021年度，大陸全國政協工作報告。