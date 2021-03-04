台男到菲國博弈業求職　被綁架轉賣3次獲救

▲台男（右）到菲國博弈業求職 被綁架轉賣3次獲救。（圖／翻攝自推特「@luisitosantos03」）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電

一名旅居菲律賓的台灣男子日前透過通訊軟體向博弈公司求職，卻慘遭限制自由並3度轉賣給其他公司。這名男子向駐菲代表處求救後，昨天被菲律賓警察總署反綁架大隊救出。

菲律賓警察總署反綁架大隊（PNP-AKG）發布新聞稿指出，吳姓台灣男子1日傳送訊息向駐菲律賓台北經濟文化辦事處求援，表示自己遭綁架；反綁架大隊迅速採取行動，於昨天上午9時30分救出被害人。

反綁架大隊表示，經吳姓男子自述，他2月26日透過通訊軟體Telegram向一家中國博弈公司求職，談妥月薪人民幣1萬3000元（約新台幣5萬6000元）。

吳姓男子說，當天，這家公司的中國員工和一名菲律賓司機把他帶到大馬尼拉巴賽市（Pasay）一家旅館隔離。下午5時左右，另一名中國男子以檢驗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）為由，想把他帶走，但被害人感到有危險，拒絕了這名男子。

▲▼台男被轉賣3次後終於被菲律賓警方救出。（圖／翻攝自推特「@luisitosantos03」）

根據反綁架大隊新聞稿，吳姓男子說，在2月28日和3月1日，他分別被帶到大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Piñas）和帕拉納圭市（Parañaque），最後在帕拉納圭市一棟公寓大樓被救出。

反綁架大隊發言人魯瑪托德（Rannie Lumactod）表示，調查發現，吳姓男子被救出時所在的樓層屬於「3+7公司」所有，用於隔離他們的員工。當時房內只有吳姓男子一人，沒有嫌犯正在看守他。

中華民國駐菲代表處指出，根據被害人說法，他一共被轉賣了3次，第一家博弈公司以人民幣3萬8000元將他賣出，第2家和第3家公司則分別以人民幣3萬元轉賣他。

2018年以來，累計有34名台灣人因博弈公司糾紛、欠債、賭博高利貸等原因遭綁架或拘禁，並向駐菲代表處求助。

駐菲代表處表示，光是2020年，就發生10起台灣民眾在菲遭綁架或拘禁的案例。提醒民眾求職時透過可靠管道，並廣泛蒐集資訊，包括公司合法性、契約內容和實際工作項目，避免遭受人身傷害或財物損失。