　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜深送餐到墓仔埔「導航還失靈」　外送員崩潰狂繞圈：快出來拿餐

▲▼大半夜墓仔埔訂外送「真的有人出來」 網驚：好可怕。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大半夜送到墓仔埔，外送員超驚悚送餐經歷。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他的男友平常有在接外送賺錢，前幾天凌晨接到一名住在墓群的客人點餐，導航又一直無法精準定位到正確的地點，讓男友只能硬著頭皮在墓群中不斷穿梭，所幸最後客人有出來順利交餐。

影片可以看見，原PO男友騎車行駛在一條鄉間小路，兩側幾乎都看不到住家「全是墓仔埔」，好不容易找到住宅卻都燈光全暗，又或是空屋沒有人居住，讓他只能沿著道路不斷在墓群中穿梭，氣氛相當恐怖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大半夜墓仔埔訂外送「真的有人出來」 網驚：好可怕。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲大半夜送餐到墓仔埔，客人狂喊「附近有標的啊」，他一看全是墓碑。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，「男友凌晨回到家在狂抱怨，說有客人住在墓仔埔裡面，由於附近導航不準，客人在電話一直要男友找標的物，但看過去就是一堆墳墓啊」、「還好最後客人有出來，有順利交餐，隊友抱怨時，我的想像畫面是，對方從墓裡走出來」。

其他網友看了文章後紛紛笑說，「騎到一半有人跳出來，就真的好笑了」、「還好一路上都有路燈，，不然一片漆黑，想想就刺激」、「幸好不是爬出來，不然就真的要丟食物了」、「收到的錢，現在還是『新台幣』嗎」。

完整影片請點此

ET快訊
峮峮經紀人回應「P圖真相」　曝驚人飲食：像肉球不誇張
阿公見13歲孫子女友太漂亮　竟帶去旅館硬上
快訊／韓「變性軍官」輕生亡！　失去男性生殖器遭強制退役
福原愛和高帥男伴遊過夜　日網留言轟破萬：小愛完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦打新冠疫苗建議更新！「非優先對象」但可與醫師評估風險接種

夜深送餐到墓仔埔「導航還失靈」　外送員崩潰狂繞圈：快出來拿餐

台男4採陰「入境日本才被確診」指揮中心證實：在台3名接觸者陰性

體驗數位浪潮下隔絕生活　世新公廣打造「窺探」巴士快閃巡迴七所大學

好想發財！戒掉6大NG生活習慣　成為吸引財富的體質

網路交友要小心！第一次就約吃高檔餐廳　「四大地雷」不要踩

食農新創事業路迢迢　好食好事幫你加速成長

產完挺大肚餵奶！公婆喊「繼續生別休息」　老公1句讓她心死　

福原愛過夜「一人一間」　網曝過來人經驗：很相信她...結局超傻眼

下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

孕婦打新冠疫苗建議更新！「非優先對象」但可與醫師評估風險接種

夜深送餐到墓仔埔「導航還失靈」　外送員崩潰狂繞圈：快出來拿餐

台男4採陰「入境日本才被確診」指揮中心證實：在台3名接觸者陰性

體驗數位浪潮下隔絕生活　世新公廣打造「窺探」巴士快閃巡迴七所大學

好想發財！戒掉6大NG生活習慣　成為吸引財富的體質

網路交友要小心！第一次就約吃高檔餐廳　「四大地雷」不要踩

食農新創事業路迢迢　好食好事幫你加速成長

產完挺大肚餵奶！公婆喊「繼續生別休息」　老公1句讓她心死　

福原愛過夜「一人一間」　網曝過來人經驗：很相信她...結局超傻眼

下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

「168斷食法」人人都適合？營養師提醒：5大人群別隨意嘗試

萊豬跑票遭黨團「剝奪專業」　林淑芬被安排到外交國防委員會

孕婦打新冠疫苗建議更新！「非優先對象」但可與醫師評估風險接種

福原愛爆與高帥男過夜！　江宏傑曾評愛妻「真實的假掰」

天氣太熱！鳥蛋放車裡「孵出小鳥」　他傻眼：要怎麼照顧啦？

等待國外機會　曾仁和思考簽自行培訓

福特六和打造智慧製造示範廠「九成自動化」　經部：去年多賣1萬台車

唱《老鼠愛大米》狂賺8億！　楊臣剛被騙光家產…17年後現況曝光

曾峻岳跟著林仲秋之子訓練飆最速嚇一跳　未來向郭俊麟看齊

限韓令疑鬆綁！EXO世勳電影塵封5年終定檔　還有50部中韓片待上映

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

巧克力新制　大波露要改名了

國民黨洩鳳梨技術？網揭：是綠營里長

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

福原愛過夜1人1間　網曝經驗...結局超傻眼

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

最美博士遭威脅「讓妳懷孕」　噁男預約看診

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

下波鋒面+東北季風「全台有雨」

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」

更多熱門

相關新聞

獨／少年拋下「百萬年薪」！隨爸住進墓仔埔…

獨／少年拋下「百萬年薪」！隨爸住進墓仔埔…

一名少年從高中開始吸、販毒，後來他決定痛改前非，並努力跟家人修復感情，離開少觀所後跑去山上跟爸爸一起「睡公墓」，他遙望101盼望拚上好大學，並前進台北「蛋黃區」，在一旁伴讀的爸爸，時不時彈鋼琴「安撫好兄弟」。社工說，「這對父子很特別」

墓裡傳出尖叫聲！真相竟然是....

墓裡傳出尖叫聲！真相竟然是....

墓仔埔無路可進　失智老翁闖入　

墓仔埔無路可進　失智老翁闖入　

色魔運匠「撿屍」到墓仔埔性侵

色魔運匠「撿屍」到墓仔埔性侵

台灣墓仔埔是藝術！老外：能進博物館

台灣墓仔埔是藝術！老外：能進博物館

關鍵字：

墓仔埔

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

福原愛嫁台灣心碎…「大姑私下行徑」被挖出

福原愛爆「遭婆婆大姑欺負」暴瘦10kg！

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面