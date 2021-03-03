夜深送餐到墓仔埔「導航還失靈」　外送員崩潰狂繞圈：快出來拿餐

▲大半夜送到墓仔埔，外送員超驚悚送餐經歷。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他的男友平常有在接外送賺錢，前幾天凌晨接到一名住在墓群的客人點餐，導航又一直無法精準定位到正確的地點，讓男友只能硬著頭皮在墓群中不斷穿梭，所幸最後客人有出來順利交餐。

影片可以看見，原PO男友騎車行駛在一條鄉間小路，兩側幾乎都看不到住家「全是墓仔埔」，好不容易找到住宅卻都燈光全暗，又或是空屋沒有人居住，讓他只能沿著道路不斷在墓群中穿梭，氣氛相當恐怖。

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▲大半夜送餐到墓仔埔，客人狂喊「附近有標的啊」，他一看全是墓碑。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，「男友凌晨回到家在狂抱怨，說有客人住在墓仔埔裡面，由於附近導航不準，客人在電話一直要男友找標的物，但看過去就是一堆墳墓啊」、「還好最後客人有出來，有順利交餐，隊友抱怨時，我的想像畫面是，對方從墓裡走出來」。

其他網友看了文章後紛紛笑說，「騎到一半有人跳出來，就真的好笑了」、「還好一路上都有路燈，，不然一片漆黑，想想就刺激」、「幸好不是爬出來，不然就真的要丟食物了」、「收到的錢，現在還是『新台幣』嗎」。

【完整影片請點此】