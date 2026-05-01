新北表揚243位勞動楷模　侯友宜：勞動力量推動城市前進

▲侯友宜感謝許多優良駕駛長期服務大眾，在高工時與壓力下仍維持專業與熱忱。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

五一勞動節將至，新北市政府4月30日舉辦115年模範勞工與優良駕駛表揚活動，由新北市長侯友宜親自頒獎，致敬243位來自各行各業的勞動典範，肯定他們在崗位上的專業表現及貢獻。

侯友宜表示，新北市擁有超過200萬名勞動人口，從基層技術人員到運輸服務駕駛，都是推動城市進步的重要力量。他強調，勞動者不僅限於傳統定義的勞工，也包含照顧者、教育者等各領域付出心力的人，今年勞動節全國放假，是體現對所有勞動者的重視，市府將持續優化勞動環境，讓勞動者更安心、安全的工作。

▲新北市政府3月30日舉辦115年模範勞工與優良駕駛表揚活動，致敬243位來自各行各業的勞動典範。

本次共表揚243位代表，包括170位模範勞工、60位優良駕駛及13家優良工會，其中有來自印尼、在台服務9年的移工艾邊（FEBRI AKNIS ALFIAN），以穩定踏實的工作態度深獲肯定；另有克服身體限制的侯欣蕙，在職場上發揮專長，為企業創造價值；以及許多優良駕駛長期服務大眾，在高工時與壓力下仍維持專業與熱忱，其敬業精神令人感佩。侯友宜感謝他們在各領域長期付出與努力，成為支撐新北市城市發展的重要力量。

勞工局表示，五一系列活動陸續展開，因應近年勞動環境變遷，市府舉辦多場「勞動議題研討會」，並持續辦理全國首創的「中高齡者及高齡者友善職場認證」，即日起開放報名至5月22日止。此外，即日起至5月25日，在本市視障按摩據點，平日消費不限金額，即可折抵100元，每日名額有限，相關資訊可至「新北勞動雲/最新消息」查詢。

▲侯友宜強調，市府將持續優化勞動環境，讓勞動者更安心、安全的工作。

▲本次共表揚243位代表，包括170位模範勞工、60位優良駕駛及13家優良工會。