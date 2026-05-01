新北表揚60名優良職業駕駛　用心打造安心公共運輸

▲侯友宜頒獎表揚新北市模範公車駕駛劉明哲。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市模範勞工與優良公車、計程車駕駛表揚大會於4月30日舉行，由新北市長侯友宜頒獎表揚34名公車優良駕駛長，以及26名計程車優良駕駛，肯定他們一年來用心提供安全、優質的公共運輸服務。

此次獲選為公車優良駕駛長的劉明哲，任職臺北客運已23年，目前主要行駛932路線。因常載送學生與長者，他在駕駛過程中特別重視行車安全與乘客需求。他分享，曾在板橋台北捷運府中站見一名學生氣喘吁吁趕車，特地多等幾秒讓對方順利上車，學生連聲道謝，他則回應「安全最重要，慢慢來就好」。這段互動成為他服務生涯中難忘的溫暖回憶，也讓他更有動力持續提供貼心服務。

▲計程車駕駛許蒼柏獲得新北市模範計程車駕駛。



另名優良計程車駕駛許蒼柏，則分享一次清晨載客的經驗。他從板橋載客前往汐止，途中與乘客相談甚歡，抵達後對方不僅堅持請吃早餐，還貼心打包三份餐點給他的家人。許蒼柏原欲減免車資表達感謝，乘客卻直接給予千元車資並表示體諒與感謝，讓他至今仍感到溫暖，也更加珍惜每一次與乘客的相遇。

新北市交通局表示，公車與計程車駕駛是大眾運輸第一線人員，除需具備良好服務事蹟外，也須符合全年無肇事、無重大違規等條件。透過表揚活動，不僅肯定優良駕駛的付出，也期勉所有從業人員持續秉持友善與熱忱，讓每一段旅程都更安心、溫暖，成為市民信賴的運輸夥伴。