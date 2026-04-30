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捷運別再卡！陳亭妃盯台南路網進度　要求中央加速對接

▲立委陳亭妃質詢台南捷運與溪北糖鐵計畫進度，要求中央加速對接。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃質詢台南捷運與溪北糖鐵計畫進度，要求中央加速對接。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃30日在立法院審查預算時，針對台南重大建設進度提出質詢，聚焦「台南捷運路網系統」與「溪北糖鐵廊帶地方創生計畫」，要求國家發展委員會及交通部應積極與地方政府協調，強化實質指導與對接機制，避免行政流程反覆造成建設延宕。

陳亭妃立委指出，台南捷運與溪北地區發展是城市邁向下一階段的重要雙引擎，但目前中央與地方溝通仍多停留在公文往返，導致計畫反覆修正、進度遲滯，要求中央應改採面對面協調與實質輔導，提升行政效率。

在捷運建設方面，她逐一盤點各路線進度。第一期藍線綜合規劃已於2025年10月21日獲行政院核定，目前由市府進行基本設計，並已於今年4月14日完成現勘與審議。她要求國發會加速經費審議程序，確保工程如期推進。

至於藍線延伸線、深綠線與紅線，現階段仍在交通部審查意見往返、市府修正報告階段，陳亭妃強調，國發會應主動跨部會整合，協助釐清審查意見，縮短修正時程，避免陷入「修正、提送、再修正」的行政循環。

除捷運建設外，陳亭妃也關注「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，指出該計畫整合月津港多元體驗、後壁自行車道串聯、新營糖鹽產業觀光營造、糖鐵光廊及小黃公車等多項跨部會資源，總經費逾1.5億元，對溪北地區發展具有關鍵意義。

她要求國發會應積極協助推動「後壁、新營、鹽水糖鐵五分車廊帶地方創生計畫」，加速整體進度，讓地方建設不再延宕，帶動區域均衡發展。
陳亭妃強調，「捷運進度不能拖，溪北創生更不能等」，無論是連結府城、高鐵與南科的捷運路網，或是整合觀光與產業的糖鐵廊帶計畫，都是台南未來發展的關鍵命脈，呼籲中央展現積極協調態度，讓政策能真正落地，造福地方民眾。

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