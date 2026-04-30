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新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

記者陸運陞／新北報導

新北市警方日前接獲線報，新店區北新路三段一處前身為旅店，現作為分租套房的民宅暗藏春色；警方調查，負責經營的男子，承租該處9間套房，由女性合夥人負責招攬越南籍逾期居留女子，以及來台觀光的泰國籍女子賣淫牟利；前天（28日）警方持搜索票前往查緝，逮捕2名現場負責人、8名賣淫女及6名男客。

▲陳男、阮女在新店開設極樂套房，短短3個月就牟利478萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男、阮女在網路刊登色情廣告攬客。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，55歲陳姓男子從2022年起，在新北新店大坪林捷運站一帶，經營樓鳳、色情個人工作室牟利，後來結識41歲阮姓女子，逐漸擴大經營範圍。近期陳男得知，大坪林捷運站對面一處大樓，原本作為旅店使用，倒閉後改為分租套房，陳男從2月起，每間以月租1萬5元承租，陸續增加到9間房，其中一間做為辦公室使用。

▲陳男、阮女在新店開設極樂套房，短短3個月就牟利478萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲阮女(前)與陳男(後)在新店開設極樂套房，短短3個月就牟利478萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

而合夥的阮女，則負責招攬同鄉越南籍逾期居留的6名女子，另透過非法仲介2名持觀光簽證來的泰國女子，並在網路張貼色情廣告，以2000元代價提供全套性服務，賣淫女子每次僅抽取900元。新店警方接獲線報，隨即報請台北地檢署指揮張半，並聯合移民署專勤隊共組專案小組調查。

▲陳男、阮女在新店開設極樂套房，短短3個月就牟利478萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲移民署專勤隊將非法賣淫外籍女子安置並擇期遣送。（圖／記者陸運陞翻攝）

經專案小組數日蒐證完成，前天晚間10時許，會同新北市霹靂小組前往攻堅，當場查獲陳男、阮女2人，以及6名越南籍、2名泰國籍女子，另再逮捕6名尋芳客，並查扣現金487萬多元、監視器主機、保險套等證物，警詢後，陳男、阮女依妨害風化罪送辦，6名尋芳客、8名賣淫女則依社秩法裁處，並分別解送台北專勤隊收容及請回。

▲陳男、阮女在新店開設極樂套房，短短3個月就牟利478萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在陳男、阮女的辦公室，查獲現金478萬多元不法獲利。（圖／記者陸運陞翻攝）

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