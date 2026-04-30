重機警力換血！台南交警嚴選新血　280公斤重機實測拚實力

▲台南市交通警察大隊辦理大型重機警力遴選，強化特勤隨扈戰力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化交通疏導與特勤隨扈任務執行能力，台南市警交通警察大隊30日辦理「2026年度大型重機車警力遴選作業」，透過嚴格測考選拔新血，填補資深重機手退休後的戰力缺口，確保執勤技能與經驗傳承不中斷。

本次招募對象限定45歲以下且持有大型重機駕照的員警，經初步審查，共有8名優秀警力進入實地考測。遴選地點設於交通警察大隊，測試內容涵蓋基礎操作、平衡穩定、操控技術及應變能力等多面向項目，全面檢視應試者駕駛與臨場反應能力。

測試項目包括熄火取車、架車及徒手牽行（前後各20公尺）；窄路慢行測試（寬40公分、長15公尺，須維持15秒以上）；以及S型繞錐、8字型迴轉等障礙操控技巧，並模擬車輛倒地扶起與攔停機車情境，考驗實務應變能力。

與一般駕訓班不同，現場使用的是BMW RT，車重超過280公斤。員警須在限時壓力下精準操控車身、保持穩定不倒，整體測考過程嚴謹且充滿挑戰。

交通警察大隊長賴銘助表示，台南市幅員廣大，交通勤務高度依賴機動警力，近年隨著資深重機手陸續退休，推動警力年輕化與專業化刻不容緩。大型重機警力除負責市區交通疏導外，更肩負正、副元首蒞臨時的車隊隨扈任務，是維護交通秩序與安全的重要關鍵。

賴銘助強調，透過本次遴選，不僅能提升警衛勤務專業度，也能兼顧市民用路安全，未來將持續精進訓練機制，打造更強大的交通警力體系。