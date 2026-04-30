消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會　強化城市安全韌性

▲台南市消防局攜手三大公會舉辦法令研討會，強化消防專業知能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防專業知能與法規落實，台南市消防局30日攜手台南市消防設備師公會、台南市消防設備士公會及台南市消防工程器材商業同業公會，於南部科學園區管理局舉辦「2026年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」，透過專業研討持續提升防災量能，打造更安全的城市環境。

本次研討會以「法規落實 × 實務應用 × 專業精進」為主軸，聚焦消防安全設備竣工查驗要領及簡易自動滅火設備系統應用，並透過案例解析與經驗分享，協助從業人員精準掌握制度規範，強化消防安全管理效能。

課程內容涵蓋多項關鍵議題，包括緊急電源容量計算基準簽證報告、消防安全設備設計監造與檢修作業辦法相關規定，以及簡易自動滅火設備系統解析與實務安裝操作等，進一步提升業界對最新法規的理解與落實能力，確保設備品質與監造紀錄符合標準。

市長黃偉哲表示，市府持續推動消防安全政策與防災措施，透過專業交流與制度精進，有效降低災害風險，提升城市韌性，此次研討會更是強化公共安全體系的重要一環。

消防局長楊宗林指出，消防設備及安檢人員是守護城市安全的第一道防線，透過制度化訓練與定期交流，不僅能提升專業技術，也能確保法規正確執行，進一步強化社會安全網。

消防局強調，消防安全需仰賴全民共同參與，從設備維護到法令遵循缺一不可，未來將持續與各界合作推動專業培訓與宣導，全面提升台南防災韌性，營造更安心的生活環境。