　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東黑鮪魚季開跑「盛泰豐號」奪首尾彩頭　抱回20萬彩金

▲「盛泰豐號」奪首尾彩頭抱回20萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「盛泰豐號」奪首尾彩頭抱回20萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府為推廣在地漁業，攜手新港區漁會舉辦黑鮪魚季系列活動，自4月7日正式啟動。今年除延續「第一尾黑鮪魚」20萬元獎勵外，並加碼設立第2名與第3名獎項，分別提供3萬元及2萬元獎金，提升活動競爭性與漁民參與度。

活動於4月28日傳出捷報，由「盛泰豐號」成功釣獲今年度第一尾黑鮪魚，並於今（30）日完成驗魚程序，確認符合參賽資格，依規定獲得20萬元獎金，成為今年首尾彩頭得主，縣府也隨即表達祝賀之意。

「盛泰豐號」陳姓船長表示，該尾黑鮪魚於4月28日在綠島東方海域（東經122度42分、北緯22度49分）釣獲，隨即完成生態標籤繫掛，並通報綠島漁業通訊電台，當日返航新港漁港辦理登記，確保符合活動規範。

新港區漁會理事長蔡富榮指出，首尾黑鮪魚的出現象徵年度漁季正式展開，不僅展現漁民專業技術，也為地方帶來產業活力。該尾黑鮪魚預計於5月4日在新港魚市場公開拍賣，屆時將吸引各界參與，帶動漁港人潮與交易熱度。

台東縣政府表示，透過獎勵機制有效提升漁民投入意願，同時也讓外界看見台東豐富的海洋資源與漁業文化。未來將持續結合觀光與產業推廣，規劃漁港導覽、文化體驗、市集及音樂演出等多元活動，串聯周邊景點與在地美食，強化黑鮪魚季品牌能見度，進一步帶動地方經濟發展，朝向產業、文化與觀光共榮的目標邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／五楊高架橋晚間連環車禍！「7車撞成2排」
統一超商砸20億元入股日本超市LOPIA！
舒華現身台北101！
快訊／焚化爐發現人體組織！　日動物園員工「殺妻焚屍」
快訊／台中男高處墜落慘死「旁邊就是國小」　家長幼童嚇壞
台中女斑馬線上被撞死亡　家屬淚求影像
最大海外ETF拆分確定　00662重返每張2萬元甜甜價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

雲檢走入沿海鄉鎮與綠能業者對話　防堵不法介入

賴純純《光成為海》台東美術館登場　打造沉浸式展覽

從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

五一連假台東加強交通疏導　警力全線部署確保景點與市區順暢

台東光華號修復回歸舊站特區...重現鐵道記憶　注入文化新亮點

五一勞動節致敬基層力量　台東表揚83模範勞工

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

雲檢走入沿海鄉鎮與綠能業者對話　防堵不法介入

賴純純《光成為海》台東美術館登場　打造沉浸式展覽

從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

五一連假台東加強交通疏導　警力全線部署確保景點與市區順暢

台東光華號修復回歸舊站特區...重現鐵道記憶　注入文化新亮點

五一勞動節致敬基層力量　台東表揚83模範勞工

快訊／五楊高架橋晚間連環車禍！「7車撞成2排」車流回堵

美國2027撥款法案籲與我合作　國合會：對「台灣模式」援外的高度肯定

渣男拋棄正宮「扶正小三後」發現罹患胃癌　超慘結局網全看爽了！

舒華低胸黑裝配寶格麗珠寶美翻　想打包戒指與項鍊讚帥氣

2026年湯姆斯盃8強抽籤結果出爐！中華男團1日下午與印度爭四強

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

網友實測讓AI自主跟客服談判　成功取消訂閱還拿回退款

統一超商砸20億入股LOPIA　取得台灣2子公司半數股權

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

新北2工業區都更案過關！「土城、三重」利多來了 年增56億產值

【心碎發聲】28歲女警遭追撞輾亡！　男友曝出門原因悲喊：她很顧家

地方熱門新聞

台馬3號海纜又斷了！數發部急啟微波備援

澎湖粉紅海提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

中大與國家圖書館合作　將稀有舊籍數位化

10萬人次擠爆！淡江大橋健行寫歷史

桃園捷運棕線動工跳票　市議員力促如期完成

佛總80週年盛會　19國僧眾齊聚台灣

桃園捷運綠線工程　攸關八德大轉型

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

患者突發心室頻脈命危南消五大救護隊精準電擊搶回一命

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰強化災時安置能力

崑山科大徵才博覽會登場56企業釋3000職缺搶人才

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

更多熱門

相關新聞

愛在五月提前綻放　關山國小攜手救國團慶祝母親節

愛在五月提前綻放　關山國小攜手救國團慶祝母親節

母親節前夕，救國團關山鎮團委會攜手關山國小舉辦慶祝活動，透過多項親子互動關卡，拉近家庭情感距離。現場播放學生事先錄製的感謝影片，「媽媽們」在大螢幕前感動不已，氣氛溫馨動人。

關山警向長者宣導交通新制與防詐重點

關山警向長者宣導交通新制與防詐重點

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

獵魚槍使用潛藏風險　利嘉警深入部落強化安全宣導

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

百年茄冬迎風整枝　關山分局提前整備強化公共安全

勞動節前夕送暖　台東警局致贈禮券感謝勞工付出

勞動節前夕送暖　台東警局致贈禮券感謝勞工付出

關鍵字：

黑鮪魚季獎金台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面