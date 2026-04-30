台東黑鮪魚季開跑「盛泰豐號」奪首尾彩頭　抱回20萬彩金

▲「盛泰豐號」奪首尾彩頭抱回20萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府為推廣在地漁業，攜手新港區漁會舉辦黑鮪魚季系列活動，自4月7日正式啟動。今年除延續「第一尾黑鮪魚」20萬元獎勵外，並加碼設立第2名與第3名獎項，分別提供3萬元及2萬元獎金，提升活動競爭性與漁民參與度。

活動於4月28日傳出捷報，由「盛泰豐號」成功釣獲今年度第一尾黑鮪魚，並於今（30）日完成驗魚程序，確認符合參賽資格，依規定獲得20萬元獎金，成為今年首尾彩頭得主，縣府也隨即表達祝賀之意。

「盛泰豐號」陳姓船長表示，該尾黑鮪魚於4月28日在綠島東方海域（東經122度42分、北緯22度49分）釣獲，隨即完成生態標籤繫掛，並通報綠島漁業通訊電台，當日返航新港漁港辦理登記，確保符合活動規範。

新港區漁會理事長蔡富榮指出，首尾黑鮪魚的出現象徵年度漁季正式展開，不僅展現漁民專業技術，也為地方帶來產業活力。該尾黑鮪魚預計於5月4日在新港魚市場公開拍賣，屆時將吸引各界參與，帶動漁港人潮與交易熱度。

台東縣政府表示，透過獎勵機制有效提升漁民投入意願，同時也讓外界看見台東豐富的海洋資源與漁業文化。未來將持續結合觀光與產業推廣，規劃漁港導覽、文化體驗、市集及音樂演出等多元活動，串聯周邊景點與在地美食，強化黑鮪魚季品牌能見度，進一步帶動地方經濟發展，朝向產業、文化與觀光共榮的目標邁進。