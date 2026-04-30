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南投縣表揚91位模範勞工　視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年感動全場

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是勞動節，南投縣「115年模範勞工表揚大會」今天公開表揚來自縣內各行各業、共91位傑出勞工；其中視障按摩師黃翠鳳克服身體不便，40年來為無數顧客舒緩身心疲勞，用「看不見的雙手」傳遞「摸得到的溫度」，數十年如一日的堅持與熱忱令人動容。

本次表揚活動由縣府與南投縣勞工總工會合作辦理，縣長許淑華親自到場頒獎模範勞工，縣議員林儒暘也出席，感謝模範勞工們對社會的付出與奉獻。

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示「每一位勞工朋友身上，都有屬於他們堅韌的故事」，如黃翠鳳雖然看不見，勞保年資卻高達40年，在丈夫長年的陪伴與支持下，以靈敏的觸覺與厚實的雙手為其他疲憊的身軀注入最穩健而溫暖的力量，在自己的崗位上默默發光，平凡卻偉大。

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

今年獲獎者中年紀最長的則是79歲的飾品加工業從業者張秀綢，即便已步入高齡，仍每天坐在燈下，專注而細膩地處理每件小小的飾品零件，展現「活到老、做到老」的一生懸命精神；南投縣農會職員胡美慧今年也已66歲，勞保年資長達43年，在農會服務的時間就長達38年，幾乎把人生最精華的歲月都奉獻給地方農業，也被同事們稱為「農會的活字典」、見證南投農業的變遷與成長。

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府舉辦115年模範勞工表揚活動。（圖／南投縣政府提供）

除了資深典範，32歲的年輕世代王偉毅投入傳統泥水建築業，延續家族技藝與世代傳承，讓人看見南投勞動力的未來希望。

許淑華強調，當前社會環境與企業壓力日益增加，能在職場中持續穩定付出、並獲得工會與企業肯定的模範勞工，實屬不易，期許所有受獎者能繼續在崗位上精進，也希望年輕人能從前輩身上學習，做好職人精神的傳承；縣府將持續為勞工朋友提供更多協助，打造更好的勞動環境，保障職場安全與權益。

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