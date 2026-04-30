獨 ∕ 沒正規球場仍奪軟式冠軍　德芙蘭少棒讓睽違30年冠軍盃重現

▲▼台中市德芙蘭少棒隊在沒有正規球場訓練下，卻勇奪全國少棒冠軍，希望有關單位能夠關懷偏鄉球隊，補充軟硬體設報及菁英教練的經費。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市德芙蘭國小少棒隊114學年度國小棒球運動聯賽軟式組全國賽，在50支隊伍中脫穎而出，於冠軍戰以9比1擊敗台東縣新生國小奪下全國總冠軍。這場勝利不僅讓台中市睽違30年再度站上全國軟式少棒之巔，也讓這支來自偏鄉、甚至沒有正規球場的球隊，被外界視為本屆賽事最具代表性的「黑馬勁旅」。

成立於2022年的德芙蘭少棒隊，短短4年即站上全國最高舞台，且是首次參賽即奪冠，寫下罕見紀錄。德芙蘭少棒的訓練環境並不優渥，平常訓練也都在學校操場上，球隊長期在缺乏正規球場與完整設施的條件下進行訓練，資源取得相對有限。

也正因如此，這座冠軍更顯得難能可貴，球員在不利條件中累積實力，展現出高度紀律與韌性。台中市政府近年透過相關體育政策與補助計畫，逐步強化基層棒球發展，對於球隊的訓練與參賽提供一定支持。第一線教育與訓練現場也反映，基層球隊在場地、設備與長期培育資源上，仍存在結構性的需求。

德芙蘭國小校長古金益表示，少棒隊的奪冠，不僅是一項競技成績，更是一個關於機會與資源的訊號，這次從進入8強後氣勢一路過關斬將，就好像是驚奇之旅，在冠亞軍之戰時一度僵持不下，卻在後面一局打擊率爆發連灌進8分得到冠軍，這都是小朋友們奮戰不懈的精神。

當資源有限的球隊仍能突破環境限制、站上全國舞台，希望市府運動局也多多關懷山區偏鄉的球隊，能夠補充軟硬體的補助，也希望教育局也多能補助菁英教練的經費，這支來自山區的球隊，用實際表現證明，只要給予適切支持與長期投入，偏鄉同樣能培養出頂尖運動人才，未來隨著更多關注與資源挹注，這支「沒有正規球場的冠軍隊伍」，或將成為台灣基層棒球發展的重要典範之一。