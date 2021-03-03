趙駿亞因一碗「扣肉飯」暴打前女友　她險被打死赤腳逃命

圖、文／鏡週刊

根據加州警方報告，19年前與男星趙駿亞交往的徐姓女子之所以被施暴，起因竟只是她買了趙不愛吃的晚餐，徐女就被毆打得渾身是傷、差點喪命，靠著求生意志趁機報警，還打赤腳逃出趙住處才能獲救，整個過程猶如一部驚悚電影。

▲徐小姐被趙駿亞施暴後，打著赤腳，趁機逃出趙住處，遇到巡邏員警才得救。（示意畫面）

2002年6月15日晚間，住在洛杉磯聖蓋博市區公寓的趙駿亞當時23歲，晚間要求同居的徐女買晚餐，徐女買回的扣肉飯，趙駿亞並不滿意，導致2人爆發口角。

情緒失控的趙駿亞不僅以掐脖、打耳光等粗暴手段攻擊徐女，還用垃圾、蕩婦、妓女等不堪字眼辱罵徐，讓徐全身是傷、奄奄一息。為求一線生機，徐懇求趙讓她坐在客廳沙發休息，得到趙的允許後，徐走進客廳，並趁趙不注意，拿起沙發旁的子母機型室內電話撥打911報警。

沒多久，趙駿亞就發現徐女報警，搶走電話並試圖摔壞，且再次掐脖攻擊。此時電話鈴聲響起，徐女認為應是警方回撥，但電話已摔壞無法接聽，這時趙似乎清醒過來，一個人走進臥室。

這時，獨自在客廳的徐女鼓起勇氣，連鞋子都來不及穿就直奔門外，在暗夜裡用盡全力沿著史蒂文斯路（Stevens Ave.）往南奔馳，並在下一個路口遇到2名巡邏員警，才總算得救。這些情節，都完整記錄在美國警方交給法院的筆錄中。

根據警方報告，赤腳的徐女在路邊不停啜泣、發抖，過肩長髮凌亂、手臂和小腿都紅腫且有大片瘀青，頭頂有3處直徑各約2、3公分的瘀傷，額頭也有直徑約4公分大的突起，臉部、下巴多處紅腫，脖子幾乎全是鮮紅色瘀傷，警方立刻將她送醫救治。

2位員警接著就直奔趙駿亞的公寓，進入前先聽見馬桶沖水聲，只見從浴室走出的趙對警察說：「我知道你們為何而來，我因阻止女友報警而發生肢體衝突。」警方隨即以傷害同居人的罪名將他逮捕、帶回警局偵訊。趙在警局雖稱自己與女友發生衝突，但不願進一步說明事發經過。

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