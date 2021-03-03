最美博士遭威脅性侵「讓妳懷孕」　男子竟預約看診：當我老婆

▲「最美博士」許藍方遭網友威脅性侵，決定採取法律行動。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者柯沛辰／綜合報導

護理學博士許藍方被譽為「最美博士」，主要研究男性尿失禁與性功能障礙，曾多次拍片探討教導性知識，也因此屢遭私訊騷擾，不料這次有網友變本加厲，私訊威脅性侵，還揚言「我要讓妳懷孕，當我老婆」，讓她再也忍無可忍，決定委請律師提告。

「許藍方博士 Dr. Gracie」2日晚間在臉書公布私訊截圖，從中可見一名男子詢問「我等不及當爸了，要付多少錢？」她透過粉專回覆「什麼意思？諮詢只有對談，不會有身體上的接觸」，怎料男子竟回答「我要讓妳懷孕當我老婆啊」、「我會強姦妳的」。

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▲男網友私訊「我會強姦妳的」、「我要讓妳懷孕」。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

當時許的工作團隊提醒「對話已經轉給律師」，但男子氣焰依舊囂張，不僅透過系統預約看診，還嗆聲「妳告我沒差，反正我本來就要被關，我做太多壞事要去自首了」、「老婆～看診就給做愛，31歲歸國教授對吧？我3/4就想當爸，讓妳知道我的厲害！」

對此，許藍方3日PO出一張刑事告訴狀，並談到「每個人都有言論自由」，此處指的是可以按個人意願表達意見和想法的權利，但言論自由不代表妳可以恣意妄為，想講什麼就講什麼，完全不考慮他人感受以及話語說出的後果。

▲許藍方認為，言論自由是建立在不傷害、不騷擾她人的基礎上。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

許藍方說，言論自由是建立在不傷害或騷擾別人的基礎下，同時有憑據地表達自我感受及意見，也可以包含反對聲音、改進的建議、討論議題的正反意見、分享心情的主觀意識，或許說話有憑有據的標準嚴格了些，她也不要求每個人要跟她一樣，但前提至少是「不傷害、不騷擾」。

許藍方坦言，長期以來騷擾訊息層出不窮，有的發私處照片，有的發露骨肉麻的訊息，還有人無端謾罵，或許有些人需要鍵盤後的抒發，「但當你的發言造成我本人以及工作夥伴的恐懼害怕，甚至感受到威脅時，我會採取法律行動。」

許藍方現年36歲，具有8年教學經驗，任教期間傳遞使用保險套觀念而遭學校關切，讓她相當挫敗，也意識到社會大眾對「性」的保守程度，因此去年5月卸下教師身分後，開始專心經營網路頻道，探討性愛議題，在YouTube創下百萬點閱爆紅，加上超高顏值，被PTT網友封為「最美博士」。

▼粉專公布完整對話；點圖可放大。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

▼許藍方已委託律師採取法律行動。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

▼許藍方被譽為是「最美博士」。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）