視障女勸不離慘成惡火焦屍　看護跳樓逃生直問：還有辦法救她

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區永豐路一處民宅1日凌晨3時許發生火警，警消據報到場時，1、2樓已全面燃燒，1名鄭姓視障婦人受困2樓來不及逃生，最後被消防人員發現罹難在2樓窗邊，全身焦黑明顯死亡；從3樓跳樓逃生的外籍看護表示，在屋內聞到有焦臭味時曾催趕鄭婦一起行動，但遭鄭婦拒絕。詳細起火原因正由火調釐清中。

▲台中市太平區永豐路一處民宅今日凌晨發生大火。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局1日凌晨3時35分獲報，太平區永豐路一處透天民宅發生火警，1名全盲民眾受困屋內，負責照顧的外籍看護已逃出，遂派遣太平、國光、十九甲、大里、仁化、信義、東英分隊、第三大隊，出動23車、64人以及義消9人前往搶救。

▲▼消防人員到場全力灌救。（圖／台中市消防局提供）

消防人員到場發現現場為2樓RC、3樓鐵皮加蓋透天厝，1、2樓已全面起火燃燒，歷經全力灌救，於4時35分控制火勢，4時38分在2樓窗邊尋獲1具焦屍，經查確認為42歲鄭姓婦人。

▲消防人員最後在2樓窗邊發現鄭姓婦人遺體。（圖／台中市消防局提供）

「我叫她一起出來，她卻不要走」劫後餘生的外籍看護心有餘悸地表示，她聞到屋內有焦臭味時，因鄭婦無法視物，遂趕緊叫喚鄭婦一起逃生，但鄭婦拒絕，她只好自己跳樓逃生，她還焦急詢問現場媒體「還有沒有辦法救她？」，場面令人不捨。

▲跳樓逃生的外籍看護表示，曾催趕鄭婦一起逃生，但遭拒絕。（圖／民眾提供）

台中市消防局表示，經查，現場燃燒面積約200平方公尺，財物損失約50萬元，確切火災發生原因，有待調查釐清。

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