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知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊！蟑螂老鼠滿地爬　工業氮氣包裝

小華提供的蒐證影片中，可見到廠房內被黏鼠板抓住的老鼠，正奄奄一息地掙扎著。（讀者提供）

▲小華提供的蒐證影片中，可見到廠房內被黏鼠板抓住的老鼠，正奄奄一息地掙扎著。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2月26日下午，新北市衛生局稽查人員會同新北市調查處調查官，突襲位於新北市中和區中正工業大樓7樓的樂扉寶寶米餅廠房，查緝人員一進到廠房便大聲喝斥：「不要動！」現場工作人員對於大批稽查人員突如其來的搜索行動，都感到相當錯愕。

衛生稽查人員於上月26日，突襲樂扉位於新北市的米餅生產廠房。

知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」遭爆，違法使用工業氮氣填充包裝。（讀者提供）

樂扉工廠內使用的氮氣鋼瓶，瓶身上還貼著「禁止用於食品」的字樣。（讀者提供）

調查人員控制現場後前往產線檢查，果然發現瓶身上標註「禁用於食品」的工業用氮氣鋼瓶，正以管線連接到包裝機台上，對嬰幼兒食用的米餅進行充氣包裝，旋即要求員工關閉機台，並當場查扣所有工業用氮氣鋼瓶。

寶寶米餅爆食安危機！知名嬰幼兒食品廠商樂扉遭前員工檢舉，指公司為節省成本，竟違法以工業用氮氣填充寶寶米餅包裝，調查局及衛生單位日前搜索該公司，當場封存有疑慮的產品並勒令限期改善。

生產機台上遍布老鼠排泄物，樂扉廠房的環境衛生可說是非常糟糕。（讀者提供）

米餅產線輸送架上可見老鼠排泄物（黃圈處）沾附其上，卻都無人清理。（讀者提供）

檢舉人向本刊表示，該公司使用非食用級氮氣填充包裝，起碼有4年之久，且廠房不僅有蟑螂出沒，機台更滿是老鼠屎，流向市面的產品充滿衛生疑慮，應全面追查產品去向，要黑心業者給所有消費者一個交代！

本刊聯繫樂扉負責人蔡文淵，他坦承確實有遭調查局、衛生局等單位搜索，相關程序已經正在處理中，蔡文淵解釋說，就他的認知而言，他並沒有使用工業氮氣，因為本來空氣中氮比例就占了78％，但本刊追問鋼瓶上明白標示「禁用於食品」的字樣，卻仍舊將其使用於包裝寶寶米餅一事，他則支吾其詞表示會再行對外說明。

樂扉用工業氮氣填充包裝的產品，就是圖中所示的寶寶米餅系列。（翻攝樂扉食品臉書）

原應以最高標準生產的嬰幼兒食品，傳出有黑心廠商為省成本，違法使用工業氮氣填充包裝。（示意圖，東方IC）

對於小華的其他指控，蔡文淵則表示，絕沒有交代員工遇到稽查時，要把氮氣鋼瓶藏在廁所或陽台，更不曾說過什麼他只在意成本之類的話，公司也未曾因包裝內有蟑螂或老鼠大便而遭到客訴，他強調自己是很好的老闆，所有員工的資遣費都還會多付，一切指控全部都是離職員工的惡意中傷，他會走法律途徑解決，再向本刊說明，但事後本刊記者多次致電，他則都未接電話。


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【極噁黑心寶寶餅1】工業用氮氣填充米餅　黑心老闆蔡文淵：我只在意成本
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