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快訊／增3例境外移入！英國女曾確診　來台就學出關採檢又陽性　

▲▼0224中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日國內新增3例境外移入，分別自英國(案953)、越南(案954)及菲律賓(案955)入境。

指揮中心表示，案953為英國籍20多歲女性，個案今(2021)年1月8日曾於英國當地檢出COVID-19陽性，後於2月12日來臺就學，持有2次(2月7日及2月9日)搭機前檢驗陰性報告，入境後即至集中檢疫所進行集中檢疫，並於2月13日第1次採檢，檢驗結果為陰性，入境檢疫迄今均無不適症狀；於2月25日檢疫期滿前採檢，並於今日確診(25日採檢Ct值29、次日34，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案954為印尼籍20多歲男性船員，於108年5月23日入境臺灣，並於同日搭船出境；返臺前航程為今年2月3日自越南出境，2月8日入境臺灣。入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿後返回船上自主健康管理，迄今皆無症狀； 2月25日個案由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值32，血清抗體IgM陽性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共48人，包含同船船員24人列為居家隔離對象；其餘24人因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案955為菲律賓籍30多歲女性移工，於今年2月5日入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後即至集中檢疫所進行集中檢疫，2月18日檢疫期滿前採檢，檢驗結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月26日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，並於今日確診(26日採檢Ct值32、同日再採陰性，血清抗體IgM陽性、IgG陽性)，個案迄今皆無症狀。已掌握個案接觸者共2人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計174,435例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含172,288例排除)，其中954例確診，分別為838例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、917人解除隔離、28人住院隔離中。

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