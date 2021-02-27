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怪物新人「李沐」當下無極限　多往前走幾步，就是彌補過去最好的方式

把握機會，不顧一切、奮力去追求預設的人生目標，是許多人對「活在當下」的定義，然而不自覺陷入「不得不去做」的窘境，把自己關在內心最底層，忽略了過程中的點滴滋味。追到了目標，然後呢？就沒有然後了，該怎麼辦？

Wazaiii 這次特別邀請到了以 Netflix 台劇《誰是被害者》榮獲金鐘獎的「怪物新人」—李沐來分享把握人生的意義，喜愛藝術的她，在這沒有標準答案的申論題，要透過影響自身最重要的五件藝術創作，告訴大家：「真實感受」就是她的最佳解答，在每個時刻把感知放到最大。在真切的感受中，細細品嚐過程，就算感到迷惘困惑，也能像李沐一樣，找到自己「活在當下」最好的答案。

李沐

我就是需要「空間」

Marina Abramović and ULAY《Rest Energy》

『記得看《我可能不會愛你》認識了 Marina 跟 Ulay 。有集片頭就是他們的作品，有段時間我不斷看他們兩個一起創造的行為藝術，把抽象的狀態變得非常具象，用很極端的方式去思考人跟人的關係。』
「成名前後生活的變化？」

『自己的狀態轉換太快、太突然，好像要很快速適應一直發生的事情。但我其實不是這樣，會因為太快而焦慮。以前有工作就做，也會排咖啡廳打工。如果都沒有，早上起床可能就會在家悠閒吃早餐，和狗狗相處，也有比較多時間看書，或是一整個下午耍廢。現在好像可以跟上速度了，但生活上好像不是真的這樣。我只是把工作塞到以前獨處、發呆、或亂想事情的時間。跟家人相處的時間也變少了，出門的時候，爸媽跟我妹也都還沒起床；回到家他們也都睡了。我們好像有一個禮拜三四天沒遇到對方。不是不好，只是會覺得哪裡怪怪的。』

「在心態和壓力上呢？」

『當演員一直讓我蠻迷惘的，我常常在想自己的可能性，好像可以試些有趣的東西，又很怕沒有辦法演好，不確定自己的範圍在哪；現在只想著怎麼把工作做好、表現得像個大人一樣。觀眾變多了，講話應該要更謹慎、更負責任。』

「怎麼調適轉變？」

『工作的夥伴們都很好，不會硬要擠出什麼話來相處。我可以表示自己需要空間，等到結束工作，自己評估可以的話再加入大家。我也很努力讓工作跟生活接近一點，如果分很開會太混亂。我也常常會不想見朋友。以前都硬著頭皮去赴約，現在就會說有點忙，有時候可能不是真的。但我就是需要空間。我跟很親近的朋友常常互放對方鴿子，有時候反而覺得蠻輕鬆的。給對方空間，是相處很重要的元素。』

李沐

「平常都如何紓壓？」

『有時候劇本看了看會去散步。這種感覺像是在別人拍好的影片裡，去看大家到底在幹嘛，自己縮小了，更能抽離生活緩解焦慮。最近殺青，我把運動塞到最滿，而開始運動後發現，跟自己的身體真的好不熟！要表演的話，身體穩定性也要更高。現在禮拜一會去做重量床訓練，三、四瑜珈；為了下一個角色，禮拜五就去練現代舞；我打算禮拜六也去打網球，感覺一邊打一邊「Ha Ha Ha！」發洩出來！尤其運動完很開心，胃口變超爆好！』

「對社群媒體的想法是？」

『我們這個世代就是非常關注別人、很不關注自己，我對這樣的狀態感到不舒服。我最近就把 FB 刪了，不想再接受任何碎片式訊息。我討厭別人都關注外在，包括自己在內，雖然還沒有辦法把 IG 刪掉，但人應該花更多時間跟自己相處。以前會很羨慕別人生活多采多姿，現在覺得不管怎樣，那個人一定有他不容易的地方，我比較不會以偏概全去批評別人。』

李沐

「什麼契機讓你意識到這件事？」

『《誰是被害者》開始宣傳後，我發現一個人要站在別人面前是非常不容易的。他身上一定承載了很多沒辦法想像的東西。對我而言這算是階段性的成長。同時也很害怕：了解其中的困難後，我會不會就對一些事情，譬如社會的不完美感到鬆懈？有些議題就是不能不在意啊！你不能用「事情就是會這樣」去解釋。』

誰說一定要當好小孩？

Rodin 《Ugolino and His Sons》

『羅丹刻畫別人痛苦的時候都很好看，雖然有點變態，但他好像石化了那個瞬間。其實我對他的人品有點質疑，但他呈現身體的緊繃、肌肉保有的情緒都好真切。開始學習雕塑後，才發現要用那麼硬的東西，去表現很柔軟的身體跟情緒，是非常困難的。』

「如何踏上演員這條路？」

『我很突然遇到現在的經紀人，她在 IG 上問，對演戲有興趣嗎？原本想說反正好玩嘛，就來試試看，沒想到真的變成正職。一開始也沒想過能被大家認識，畢竟有很多長得更好看的人在競爭。那時不太知道自己有什麼特別的，也對這個事情完全不了解，我只是一個普通觀眾，沒有任何經驗或作品，所以覺得可以就可以，不行就算了。』

「從以前就想當演員嗎？」

『沒有耶。小時候超想當服裝設計師！原本想過著，像服裝設計師那種很 fancy 的生活，但後來大學服設系老師、同學真的太厲害。我突然很沒有自信。人生第一次覺得，我真的有不擅長的事情。那還蠻痛苦的，所以想先休學，接著就「耍廢」了兩年。』

李沐

「『耍廢』期間都在做什麼？」

『中間有申請國外的藝術學校，也繼續工作，基本上心態還是一樣，感覺自己努力了很久，變得好沒有意義，很迷惘。我國高中都是一個認真念書的小孩，到大學好不容易可以做很想做的事情，沒想到完全不適合。剛好又遇到奶奶去世，負荷到達頂端，當時下定決心就是要耍廢擺爛。我不當好小孩了。』

「為什麼想學習藝術？」

『想知道自己還能做什麼。我好像喜歡藝術大於設計，想要為自己服務大於為別人服務。有段時間，反而沒有想要當演員，那不是主動出擊就能達成的。結果沒想到去之後，超爆想演戲的，因為有太多感覺。我上學都超開心，感覺得到自己在進步。不知道是不是吸引力法則，吸到試鏡的機會。』

李沐

「是什麼激發演戲的慾望？」

『那時候想要做一個 project ，用電影《時時刻刻 The Hours》跟 Virginia Woolf 自己所寫的《Mrs. Dalloway》來對比，去解構觀看的方式。其實我對這部電影感到非常憤怒，它是以好萊塢的文化強權向世界介紹作家 Virginia Woolf，可是她其實不是那樣。我讀了《Mrs. Dalloway》，在書裡講的倫敦公園、城市散步。裡面最重要的是鐘聲。人的內心已經崩解，社會開始失序，鐘聲代表了對社會秩序的提醒。我走到廣場上，鐘聲響了十二聲，書裡 Mrs. Dalloway 也剛好聽到十二聲。我突然覺得，我們有個很強烈、像是演員跟文本的連結。我好想要把當時的感覺表現出來！』

「怎麼完美呈現每個角色？」

『《青春弒戀》的角色跟我真的是不同人。她很能忍。我一開始很討厭這個角色，她的故事都是我沒有經歷過的，我還跟朋友哀號：「怎麼辦，我不會演！」他冷冷地說：「你不可能對所有事情都有經驗，要用想像力。」我有被打到的感覺，就一直靠著想像力，沒有經驗也可以變成真實的事情，然後去感受。』

李沐

化傷痛為創造力

Doris Salcedo 《Tabula Rasa》

『現場擺著五張木桌，分得很開，整個空間有很強的能量。可以從桌面清楚看到一層一層的空隙，非常破碎，怕靠太近就垮掉。Doris Salcedo 身處暴力嚴重的哥倫比亞，很多母親因此失去了自己的小孩，或是她們自己也遭受暴力...母親身上有很多傷痕，但還能支撐自己，照顧別人。她認為桌子是母親，一直在這裡準備好要給予。我看完大爆哭，她能想到這樣去呈現暴力後的創傷，真的非常厲害。』

「你最傷心的記憶是？」

『不知道大家會花多少時間接受親人離開，我花了五年左右，感覺蠻像孤兒的。會清楚記得五年是因為我每年會提醒自己。如果很快忘記這麼重要的人離開，這種感受很不舒服，我要好好記得。直到演了曉孟，「喪傷」才有辦法變成其他能量，它不一定只是悲傷，好像有創造力，我創造了一個面對它的方法。』

「和家人之間是如何相處？」

『小時候蠻糟的，爸媽在別的地方工作，相處時間很少。我是個有很多憤怒的小孩，不懂得如何表現需要被愛，所以很容易吵架。直到開始工作和疫情關係，反而更認識彼此，我爸媽都放鬆很多，現在很常會開玩笑。長大之後比較懂得拿捏分寸，可以幽默化解情緒。』

李沐

「有因此變得特別獨立嗎？」

『會想辦法削弱事情對自己的影響力。可能因為身邊沒有大人，還是很常會想，如果小時候有教我這些，或提前告訴我就好了...。還好現在算對自己滿意，萬一我不是呢？』

「妳是樂觀的人嗎？」

『我是很衝突的人，蠻容易想太多變得很負面。看起來是樂觀的，其實心裡有很多難過。負荷不了的時候，我不是崩潰就是忽略。』

一切不可逆 往前多走幾步吧

Louise Bourgeois《Cell》

『她創造了私密卻又有殘酷氛圍的房間，很認真觀看自己。我看到任何一個大的東西，都會去幻想分析、解構，化到最小的粒子、細胞，這個想法讓我感到非常安全，後來看到她的作品覺得很有連結。』

「如果明天就是世界末日，妳想做什麼？」

『我應該會跟家人在一起，告訴他們我很愛他們，接著各做各的事情。我覺得沒有什麼是非做不可的。那天應該就把這種感覺放到最大吧！』

「活在當下的定義是？」

『就是「放鬆、感受現在」。感受「當下」的時候都在大自然，或是走路、坐公車時抬頭亂看，常常會看到有趣的東西：別人家門口很奇怪的電線桿、遠方有人曬的衣服正在晃、在公車上跟陌生人待在一起，我們好像連成線，卻又彼此不干擾...哇！突然有一種「神啟」的感覺，好像時間有了座標，世界原來是這個樣子，當一個人真幸福！』

「什麼是享受人生？」

『誠實，但很難。誠實未必會帶來好的結果，享受可能會變得很短暫，又或者變得更複雜。』

李沐

「如果回到過去最想改變什麼？」

『超不想回到過去的！好辛苦才長大，才不想回去當小孩！我很滿意現在可以多掌握一點自己的生活。如果回到過去，應該還是會做一樣的選擇。就算後悔，事情就是會發生，一切都是不可逆的。多往前走幾步，就是彌補過去最好的方式。』

「未來還有什麼想嘗試的嗎？」

『我很想要當「樹醫生」，走到哪裡都可以說這是什麼樹。在戶外拍戲、拍廣告的空檔，我會摸著行道樹，覺得好紓壓喔！我也很想當調香師。雖然鼻子沒有很靈敏，但香味記憶的深刻度在我身上最持久。』

「記憶中最深刻的味道？」

『奶奶的香水味。她以前是用洗澡的方式噴！她去世隔一個禮拜，我在公車上聞到一模一樣的味道，就當場爆哭。』
找到人生的「不朽」

李沐

何經泰 《工殤顯影》

『有時候攝影師可能會過度帶有自己的觀點，可是我覺得何經泰很認真接近他的被攝者，他能清楚、中性地傳達拍照對象的情緒，同時又保有自己的風格。他拍的作品也很反映社會的狀態，像《工殤顯影》就是為 RCA 受害者發聲。』

「為什麼會特別喜歡帶有痛苦情緒，或是富含議題的作品？」

『藝術作品是思考媒介，不只是眼睛觀賞的愉悅。我很喜歡有想法的感覺。我不一定要表達出來，但感受到腦袋正在運轉、釐清一些事情，都會很開心。』

「快樂和痛苦對妳來說分別是？」

『快樂是言行合一，人如果接近言行合一，應該是比較無慮、純粹的狀態；如果言不由衷，那就是大量違背心裡所想，那真的蠻痛苦的。』

李沐

「痛苦算是藝術家的養分嗎？」

『絕對不是，那是「販賣」藝術的養分。大家可能會把某個情緒理解成痛苦，但再精準一點是：感知太多，所以混亂、難以承受。感知很大的時候，還是開心的，但消化可能是痛苦的，不是那麼絕對。每個階段都會有很隱性、不舒服的感受，很難抽絲剝繭、甚至沒辦法清楚說原因。』

「妳也有強烈的感知和求知欲嗎？」

『我覺得我是。』

「你希望透過演戲為世界帶來什麼影響？」

『有陣子我不知道做這些有什麼幫助。這真的是自己想要的嗎？我正在看米蘭昆德拉的書《不朽》，他說，藝術家跟政治人物是最接近不朽的，或許我內心就是在追求這個吧。「不朽」應該是對文化有影響力的，希望我的東西是可以留給之後的人看到，在迷惘或討厭這個世界的時候，覺得可以做些什麼。但我會非常小心，這個責任很重大。真要留下什麼，是很貪心的想法。』

後記

李沐在拍攝影片當時，巧遇霸王寒流低溫下，她穿著短袖短褲的春夏新裝，仍無所畏懼、自在表演。「衝突、矛盾、不停地碰撞」是她侃侃而談對「自我」的定義，年紀輕輕，卻給出如此意味深長的詮釋，讓我覺得非常有趣，也啟發了很多想法：誰說人活著只能是一種特定模樣？一生當中，肯定會面臨許多衝突的時刻，但不代表自己不能「樂在其中」啊！

在採訪過程裡，我確實感受到了她對現狀的「享受」。開心的時候好好大笑，耍廢的時候不強逼自己，不安的時候就用力糾結。她很坦然地表達自己最真切的情緒，也不對任何事物立下絕對的定義，或許是因為這樣對自己誠實，她才擁有這麼強大的能量。

我也邀請李沐扮演藝術家，自行發揮創意剪紙，一同完成這次的拍攝。她剪出了「眼睛」的圖像（雖然一眼看上去像是可頌，可能當時大家肚子都餓了吧！）。她從紙上的縫隙往外看出去，象徵著自己抽離世上的正負二元論述。李沐眼裡看到的世界，比你我想像的還要寬廣。

活在當下固然重要，但人又何必去預設什麼才是真正的「活」呢？「當下」其實比自己想得還要多面向。要怎麼知道？我想，就學李沐，放開所有限制，不停去感受、去碰撞吧！

◎Outfit：all by CHANEL

◎Photo Via：River Tseng（@river.ts）

◎Makeup：Chloe Chen from 陳眉毛工作室

◎Hair：Eric from Glam Hair

◎場地提供：台北國際藝術村

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