助理教授遭解聘「抑鬱罹癌亡」　夫控主任害死妻挨告結果曝

▲前台藝大張姓助理教授遭解聘後抑鬱而終，其丈夫痛訴妻子被林姓主任害死挨告，北院判林主任敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台藝大前副校長藍姿寬，於2019年9月間在節目上爆料，指時任台藝大舞蹈系林姓主任說張姓前助理教授壞話，害她求職不順，其中也揭露張女丈夫於告別式上，說「張女是被林主任害死的」，引林女不滿提告，經檢方不起訴、再議駁回後，林女聲請交付審判，台北地院日前駁回、判林女敗訴。

張女於2013年台藝大的教師甄選中，成績第2卻擠下榜首入選，經成績第1的姚女申訴、提告後，台藝大後來聘姚女為教師，張女則黯然離去，後續求職也不順利，最後抑鬱罹癌而終，享年45歲。

張女的丈夫於告別式上，痛訴林主任和姚女害死妻子，藍姓前副校長在節目上爆料後，遭林主任提告，檢方依加重誹謗罪起訴；而張女丈夫又於2020年1月間，再向周刊爆料此事，引林主任不滿提告，經檢方處分不起訴、高檢駁回在議後，再向台北地院聲請交付審判。

法院認為，張女丈夫雖坦承於百人告別式上，痛訴「林主任和姚女是害子妻子的兇手」，但此話確實是張女臨終前所說，張女的母親及友人也都聽過，其中一名友人證稱，張女因2013年教甄事件，被外界指為「黑箱」，求職因被抹黑不順，使她長期心情低落，也自認生病是抑鬱所致，雖張女丈夫評論批判性較強，但此屬可受公評之事，判林主任敗訴。

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