「你好強」對話曝！母拋家嘿咻大廚　4子女哭一團：媽媽怎會這樣

▲就讀國二的兒子破解媽媽的臉書帳號密碼，將在外尋找媽媽的爸爸喊回家，出示手機上媽媽與外遇對象的鹹濕對話，讓阿輝當場傻眼。（圖／CTWANT提供）

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與桃園男子阿輝（53歲，化名）結婚19年的陸妻小娟（42歲，化名），在去年12月突然拋下阿輝與4個孩子無預警離家，而且還拿走阿輝的100萬元勞退金，阿輝遍尋妻子不著，直到過年前，阿輝就讀國中的兒子破解媽媽臉書帳密，意外揭發小娟早與1名廚師有姦情，讓阿輝傷心欲絕，4個小孩知道真相後，也全部哭成一團，大女兒淚崩著說：「媽媽怎麼會這樣？」

阿輝感嘆的說，妻子小娟是大陸湖南人，和他已結婚19年，育有4名分別就讀大學、高中、國中及小學的子女，阿輝去年11月退休後，老婆還要求要阿輝將100萬元的勞退金領出來放在家裡，說是這樣會讓他有安全感。

去年11月18日下午，阿輝果真去銀行將錢領出抱回家，當天晚上小娟就外出與友人飲酒唱歌直到隔天清晨7點多才回家。

▲廚師小王和小娟在臉書的對話十分鹹濕，小娟甚至誇讚廚師的床上功夫表現不俗。（圖／CTWANT提供）

就在百萬現金領出來放在家裡後的1個月，去年12月18日下午4點，阿輝回家時看到自己的機車後箱沒關，放在裡面的老婆身分證及健保卡也不翼而飛，家裡臥室又相當凌亂，打電話到老婆上班的餐廳詢問才知道，老婆根本沒去上班，查看放在小孩房間床頭櫃裡的百萬勞退金也都一起人間蒸發。

之後的日子，阿輝每天日夜在街頭漫無目標地找尋老婆下落，並擔心老婆帶著一大筆錢在身上會不會遭遇不測？今年的1月31日晚上9點多，阿輝接到唸國二的兒子電話，「阿爸回來吧，不要再找了，有一些東西你馬上回來看。」

原來是阿輝國二的兒子破解媽媽臉書帳密，在訊息對話中找到小娟與「小王」一段未刪除的鹹濕對話紀錄，小娟還回味著前一夜與小王的翻雲覆雨，甚至誇讚小王床上功夫，阿輝頓時覺得腦子一片空白，難堪的面對孩子「確定是你媽媽的臉書，沒有找錯？」「媽媽會不會是被人脅迫？」看著無助的老爸，兒子冷靜地分析，大女兒則在一旁喃喃自語「媽媽怎麼這樣？」4個孩子全都哭成一團。

阿輝目前已先將相關資料提供轄區警方協尋，並提告侵占，儘管阿輝口中不停罵著這對姦夫淫婦，但記者詢問阿輝「如果老婆向你道歉，你會原諒並繼續接受她嗎？」阿輝思考許久表示「還是會，畢竟她是4個孩子的媽」。但情緒又顯得相當激動，並強調，「老婆如果肯回頭，以後不能再和那些人往來。」

▲小娟2年前至餐廳外場工作，開始會打扮自己，化妝前後判若兩人，連鄰居都訝異她的改變。（圖／CTWANT提供）

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