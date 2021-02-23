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背孕妻偷吃5妹！桃園角頭之子高調炫富生活曝　常到101用餐

已婚的李男 （左2）經常上酒店，到處拈花惹草。（讀者提供）

▲已婚的李男 （左2）經常上酒店，到處拈花惹草。

圖文／鏡週刊

桃園一名自稱是大地主、角頭之子的李姓男子，遭控涉嫌吸金近億元還性侵前妻。更誇張的是，李男還用騙來的錢高調炫富，不但出門揹名牌包，還經常到台北101大樓的高檔餐廳用餐、買勞力士名錶、開BMW轎車，生活相當豪奢，讓被害人氣得牙癢癢。

此外，李男還經常到台北市林森北路的酒店消費，和酒店妹談情說愛。A小姐夫婦透露，已婚的李男不顧老婆懷孕，瞞著太太一次跟4、5個酒店妹或在半套店上班的女子約會，還大剌剌地拍照傳給朋友炫耀，他的渣男行徑，連友人都看不下去。

▼涉嫌吸金詐騙的李男常買名錶炫富，生活過得相當豪奢。

涉嫌吸金詐騙的李男常買名錶炫富，生活過得相當豪奢。（讀者提供）

A小姐夫婦還提供一段錄音，內容是一名酒店小姐指控李男，明明有老婆還假裝單身，不斷想將她「帶出場」，還對她又親又摸，害她被李妻大罵是小三。

▼李男不僅全身名牌，出入還開BMW轎車。

李男不僅全身名牌，出入還開BMW轎車。（讀者提供）

針對指控，本刊撥打李男的2支門號求證，其中一支已變成空號，另一支則轉接語音信箱；本刊將問題以簡訊方式傳給李男，但至截稿前仍未獲得任何回應。

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