台中派出所10餘警便當吃一半衝出去...　把拋錨公車推到路旁

▲台中市東山派出所10多名員警合力把拋錨公車推到派出所前。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第五警分局東山派出所員警日前中午時分在所內吃便當，1名男子突然慌張跑進來報案，現場所有員警得知原因後覺得事關重大，不是放下手邊工作、或正在吃的便當，馬上衝出派出所救援，原來是公車拋錨，員警們合力協助下，順利把公車推到一旁，讓交通恢復順暢。

事發在18日的中午用餐時間，突然1名男子慌張跑進派出所求救，原來這人是公車司機，公車壞在大坑圓環附近，值班警員陳咨霈連忙說好，請巡邏警員吳鳳紋及巡佐陳敏宏協助，但司機說2個人不夠，因為拋錨地點是雙向的單線車道，不趕緊加派人手處理會讓交通打結。

陳咨霈趕緊招呼派出所內所有人力前往協助，員警們紛紛放下手邊工作及便當，快速走出派出所，9名警察連同早餐店店員，加上剛從外面巡邏回來的所長洪志仁也加入推車行列，10多人在公車車身及車後站成一排，一聲令下開始往前推，但因為方向盤卡死，無法順利轉彎，甚至差點撞上土地公廟，只好先將公車往後推，重新調整方向盤後，才順利將公車推到派出所前，讓交通恢復順暢。

司機表示，拋錨地點剛好就在土地公廟前面，一定是土地公有保佑才能順利排除困難，而警方果真是地方土地公，協助民眾解決問題，充滿感激的說車子拋錨也要選對地方。

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