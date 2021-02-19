黃安找神醫「肝膽排石」驚魂直擊　舌下取栓畫面曝光！

▲「台獨剋星」黃安也曾找中國「神醫」嘗試過「舌下取栓」的民俗療法。（翻攝自黃安微博）



圖、文／鏡週刊

梅襄陽醫師遭PTT網友踢爆，協助舉辦每人收費3,000元的「排毒營隊」，不只引導學員進行肝膽排石法，甚至還以「舌下取栓」拿刀在別人口中劃開舌下靜脈，不少人當場流出滿口鮮血，畫面曝光讓許多網友都看傻了眼，而且此民俗療法連「台獨剋星」黃安也曾找中國「神醫」嘗試。

除了誇張引導民眾進行肝膽排石法外，網友更加碼爆料梅襄陽醫師恐怖的「舌下取栓」，還附上詳細侵入性動刀影片，可見學員們將舌頭往上頂後，醫師拿刀在舌下靜脈處劃開兩道傷口，導致不少人當場流出滿口鮮血。

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而該影片於2019年11月在YouTube頻道曝光，沒想到梅襄陽還在去年底於該影片下方留言，「聚義桃園乃天意，三仙力挺贈大禮，清腸清肝清腦袋，舌下取栓藏玄機。」不僅間接證實自己曾在桃園執行過這些放血行為，甚至還疑似宣稱有「清腸清肝清腦袋」療效的說詞。

「舌下取栓」的民俗療法連黃安也曾嘗試，聲稱自己在半信半疑下找了民間大夫，在經過對方「祖傳絕技」舌下放血後，認為自己通體舒暢，「腦袋感覺鬆了，從來沒這麼輕鬆過！」

梅襄陽醫師「舌下取栓」畫面曝光引發網友熱議論，不少人驚訝直呼「毛骨悚然民俗療法」「割舌頭有夠可怕」「舌頭破洞感覺很痛」「 確定這不是某非洲部落的儀式？」



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