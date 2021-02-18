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放完年假心收不回來！克服冬季厭世感的5種方法

▲▼厭世,冬季,懶散。（圖／翻攝自PEXELS）

▲過完年心還沒收回來，滿滿厭世感讓人好崩潰。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

冬天總會讓人有種懶散感，尤其是寒流來襲的時候，恨不得可以窩在被窩裡一整天，尤其是剛過完年，放了幾天假之後心快要收不回來，雖然開工了卻還沒有真正回到軌道上，一不小心還染上點抑鬱、厭世的症狀，經常感覺疲倦、脾氣變得暴躁⋯⋯等，國外網站《Bright Side》整理出幾個讓你有效克服冬季厭世的方法，快來試試。

▲▼厭世,冬季,懶散。（圖／翻攝自PEXELS）

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減少接觸藍光

藍光會使睡眠週期變得混亂，長時間暴露在藍光下，會影響褪黑激素的釋放，如果睡前習慣滑手機，那你可能會發現隔天醒來時特別疲倦，想要擁有舒適的睡眠，那就在睡前一小時遠離這些3C產品吧。

▲▼厭世,冬季,懶散。（圖／翻攝自PEXELS）

好好打扮自己

情緒低落或是狀態不好的時候，通常都會失去打扮的動力，隨隨便便邋邋遢遢也沒關係，但其實這樣只會讓自己越來越不舒服！如果你正處在低落的情緒裡、感到很厭世，那麼就穿上自己喜歡的衣服，好好擦上保養品、整理頭髮，好好打扮自己也像是一種儀式，儀式結束後，會覺得自己神清氣爽，更有動力完成每一天的挑戰。

整理周遭空間

當你心情低落、疲倦慵懶的時候，又看到房間或是書桌上一團亂，這樣凌亂的空間只會加重你的疲勞感，這時要打起精神最有效的方法，就是整理周遭的空間，無論是房間或是工作區域、書桌，把該丟的垃圾丟一丟、物歸原位，你會發現自己的心情變好囉。

從社群媒體中暫時脫逃

滑開社群媒體的帳號，看到許多人將自己的完美生活PO上網，這些訊息都會讓人感到沮喪，其實當你發現社群媒體中的某些內容會影響到你的心情，那就將這些通通拋到九霄雲外吧。

▲▼厭世,冬季,懶散。（圖／翻攝自PEXELS）

走出家門

一整天躺在床上蓋著毛毯真的是最迷人的行程，但時間一長反而會使你更加無法脫離這樣的狀態，心情也不會獲得改善、甚至感覺更糟，想要打起精神，那就走出家門、曬曬太陽、呼吸新鮮空氣，讓你的心情也煥然一新。

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