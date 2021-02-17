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神鬼渣男這模樣「騙婚千萬嬌妻」　手法曝光！吃遍台美正妹

圖、文／鏡週刊

電影《神鬼交鋒》劇情真實上演，還出現渣男版！一名洪姓餐廳服務生謊稱畢業於哈佛大學醫學院，還用偽造的醫師證件在台、美兩地招搖撞騙，不僅娶得美嬌娘、生下2個女兒，甚至騙得老婆娘家上千萬元的「哈佛大學學費及生活費」。更惡劣的是，他隱瞞已婚身分，到處偷吃，並向女友們借錢、索討名錶等貴重禮物，最終被抓包，老婆也在上個月跟他離婚，並準備提告。

洪男（左）與趙女（右）2011年在美國結婚，婚後生了2個女兒。（讀者提供）

▲洪男（左）與趙女（右）2011年在美國結婚，婚後生了2個女兒。（圖／鏡週刊提供，下同）

一名餐廳服務生洪智磐，謊稱是美國哈佛大學醫學院學生，娶到美嬌娘、生下2名女兒，並透過網路買來美國醫師的假證件到處騙財騙色，忍無可忍的妻子上個月跟他離婚，妻子家人並與其他受害女子一起出面，踢爆這名神鬼渣男的惡行。

擁有美國綠卡的台灣男子洪智磐，遭控假冒醫師身分在美、台騙財騙色。（讀者提供）

冒牌醫師洪智磐今年39歲，少年時期被父母送到美國念書，長期旅居當地、擁有綠卡，2008年透過朋友介紹，認識台灣籍的趙姓女子，洪自稱是哈佛大學醫學院的學生，對趙女展開熱烈追求，之後順利交往，趙女為了愛經常往返台、美兩地。

趙女家人告訴本刊，洪智磐回台後，不改遊手好閒的本性，整天拿著偽造的美國醫師證件在外捻花惹草，趙家人忍無可忍，2018年3月把洪趕出家門，洪疑似搬去與小三同居。趙女也對丈夫死了心，今年1月辦理離婚，結束10年婚姻。

洪男掛著聽診器自拍的美國醫師證件，其實是花10美元偽造的。（讀者提供）

家人透露，趙女因為深受打擊，食不下嚥，身高172公分的她，如今暴瘦到只剩下40公斤，趙家當初為了讓洪智磐攻讀醫學院，借出上千萬元學費、生活費，至今拿不回來，可說是人財兩失。

由於洪的行徑越來越囂張，引發網友質疑，結果他竟回嗆：「我有美國醫師資格，要看ID嗎？」但他出示證件後被發現，根本是在美國ID CREATOR網站花10美元做的，於是向警方告發，案件移送地檢署，檢察官要他出示醫師證書、醫學院畢業證書，他卻拿不出來，最後被依偽造文書等罪起訴。

2名受害女子挺身而出接受本刊採訪，希望提醒其他女生別再上當。

針對洪智磐的所作所為，洪的前妻家屬及其他受害人無法接受，決定組成自救會準備提告詐欺，並將他的惡行公諸於世，避免再有人受騙上當。針對前妻家人及多名受害女子的指控，本刊透過電話及通訊軟體聯繫洪智磐查證，但他手機未接，至截稿前簡訊也未回。


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