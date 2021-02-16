1800年前羅馬沉船海底現蹤！　93陶罐裝滿葡萄酒、古代特殊美食

▲地中海1800前羅馬帝國沉船，找到古代美食「羅馬版番茄醬」。（圖／翻攝自Cultura Mallorca官網）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙考古團隊2019年地中海馬約卡島（Mallorca）附近海底發現，一艘距今至少有1800前歷史的羅馬帝國時期沉船，打撈後還在船體找到93個保存完好的雙耳陶罐，內部裝滿了橄欖油、葡萄酒及有羅馬版番茄醬之稱的特殊魚醬Garum ，所有找到的古物目前已經移置當地博物館，預計修復後就會開放給民眾參觀。

馬約卡島理事會透露，他們會成功發現沉船，必須歸功於當地居民，原來是有居民2019年夏天在馬約卡島沙灘上進行活動時，偶然間找到許多看起來年代久遠的陶片，因為覺得很奇怪就通報給他們，他們隨即派出文化部與考古學家調查，並且順利在該沙灘不遠處的海底找到該沉船。

⚓️Avui hem presentat els resultats de l'excavació arqueològica subaquàtica al vaixell romà localitzat el passat estiu a Can Pastilla.

Hem recuperat i protegit un centenar d'àmfores que estan essent tractades x poder ser exposades al @MuseudeMallorca

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考古學家鑑定後，認為該船距今至少有1800年前歷史，應該是羅馬帝國時期的商船，可能是從伊比利亞半島航向羅馬時沉沒，根據船體狀況及貨物堆放的狀況研判，商船應該是在短時間內在平靜水域沉沒，因為若是曾困在暴風雨中，船的零件及貨物將會四散海中，而非如今所見完整集中的樣子。

船上還找到了93個雙耳陶罐，陶罐內裝著葡萄酒、橄欖油及有羅馬版番茄醬之稱的特殊魚醬，不過因為年代久遠多已經成為鹽結晶，所有找到的古物目前已經移置當地博物館，預計修復後就會開放給民眾參觀。馬約卡島理事會人員感嘆，這一艘沉船應該是目前找到，羅馬帝國時期保存最完好的沉船遺骸之一。

▼有羅馬版番茄醬之稱的特殊魚醬Garum 。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）