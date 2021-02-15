疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

▲台北市長柯文哲出席「雲端最前線」節目。（圖／雲端最前線）



記者陳家祥／台北報導

在疫苗問世後，全球對抗新冠肺炎疫情進入新的階段。衛福部長陳時中日前證實，台灣確定列COVAX首波疫苗配送名單，將分配到20幾萬劑AZ疫苗，預計最快6月可以開打。身為第一線的執行單位，台北市長柯文哲說，會依照疫苗保存狀況的不同，設定不同的注射場域；柯也說，目前北市已著手規劃掃描程式，以便未來節省施打耗費的時間。

台北市長柯文哲接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》過年特別節目專訪，大談近來熱議的新冠肺炎疫情、疫苗、疫後轉型等話題。受到新冠肺炎重創，台北市身為台灣首都，在疫後經濟的振興與轉型上，具有指標與示範地位。

針對疫苗施打的SOP，柯文哲先將可能面臨的問題點出，疫苗有分成要負78度保存、2到8度冷藏的，目前還不確定中央到底買哪一種疫苗；此外，每個人要打1劑還是打2劑，甚至會有人這個疫苗打一打想打另外一個，也要要有一個統一的登錄系統。

「依照疫苗的保存狀況不同，我們會設定不同的注射場域。」柯文哲說，如果是要用到負78度，那就要用到冷鏈車，「我們大概只有打40幾個地方；如果是用2到4度那種，可以打到400個點」，所以也要按照疫苗的不同做規劃。

柯文哲說，台北市政府現在已經在規劃刷條碼的程式，最簡單的是用健保卡，但若用健保卡便需要準備大量的讀卡機，「理想還是用身分證掃條碼是最快的」。

「有在做準備啦！」柯文哲說，只是要看中央到底買什麼樣的疫苗，還有一點是到底買得到買不到，「我在看，最簡單的方法應該還是取得授權啦，因為代工本來就是台灣的專長，你要他做好再運到台灣，不如乾脆就說買那個專利，然後在台灣做，這比較可能啦」。

柯文哲強調，政治的核心是執行力，「我要求他們要把流程圖畫出來，他們畫好再檢查一遍，比方說要怎麼登錄、格式」；柯說，決定一個政策前都要有本事畫出流程圖，而且專案小組要先紅藍軍對抗，「要先打過一遍，到最後市長室會議，我會再看一遍」。